Lalitpur News: सिरफिरे युवकों की करतूत,100 फीट ऊपर चढ़ पानी की टंकी में लगाई छलांग, जान जोखिम में डाल पीने का पानी किया दूषित

अमित सोनी/ललितपुर: इंसान को सभी जीव जंतुओं में सबसे बुद्धिमान माना जाता है.लेकिन यह बात सिर्फ किताबों में ही रह गई है. आधुनिक समय में कुछ जानवर और पशु पक्षियों से भी बदतर हो गए हैं. अक्सर आपने देखा होगा कि घरों के ऊपर लगी पानी की टंकी में घुसकर बंदर या पक्षी नहाने लगते हैं जिससे पानी दूषित हो जाता है. लेकिन ललितपुर में तो कुछ युवक जानवरों से भी परे निकले.

100 फीट ऊपर टंकी में नहाए

ललितपुर जिले में जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई पानी की टंकी पर करीब 100 फीट ऊपर चढ़कर युवक टंकी में घुस गए और नहाने लगे और पूरी टंकी का पानी दूषित कर दिया. युवकों के नहाने का वीडियो किसी ने दूर से बना लिया जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. मामला सदर तहसील अंतर्गत रजवारा ग्राम का है. इसी पानी की टंकी से ग्रामीण क्षेत्रों में पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है.

सुरक्षा को लेकर सवाल

इस वायरल वीडियो से पानी की टंकी के सुरक्षा को लेकर एक सवाल खड़ा हो रहा है. जहां पानी की टंकी से आम लोगों को पीने के लिये पानी की सप्लाई की जाती है. अगर उसी पानी की टंकी के ऊपर चढ़कर सरेआम पानी को गंदा करते हुये नहाने का जब वीडियो सामने आ सकता है तो कोई भी असमाजिक और आपराधिक व्यक्ति किसी भी तरह की घटना को भी अंजाम दे सकता है, जो एक गम्भीर सवाल खड़ा करता है. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक पानी की टंकी पर चढ़कर पहले 100 फीट ऊपर नहाता है फिर टॉवल से अपने कपड़ों को भी बदल रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो वायरल होने के बाद लोग इन युवकों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और साथ ही यह भी मांग हो रही है कि पानी की टंकी की सुरक्षा के लिए गार्ड की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि कोई असमाजिक तत्व या इस तरह के सिरफिर युवक पानी की टंकी पर न चढ़ सकें.

ये भी पढ़ें: कानपुर मेयर ने अफसर को कीचड़ में धकेला, कहा- अब समझ आई लोगों की दिकक्त, जलभराव का निरीक्षण कर थीं मेयर प्रमिला पांडे

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी । उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !