चिन्मयानंद रेप केस: पीड़िता के लिए 'न्याय-पदयात्रा' निकालने पर अड़ी कांग्रेस, कई नेता पुलिस हिरासत में

नई दिल्ली: चिन्मयानंद रेप केस में रोज एक नया मोड़ आ रहा है जहां चिन्मयानंद को अस्पताल में ट्रीटमेंट मिल रहा है तो वहीं पीड़ित लड़की पर मुकदमा करके उसे शाहजहांपुर जेल में रखा गया है. देश के कई बड़े नेता इस बात का विरोध कर रहे है और पीड़िता को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं. इसी कड़ी में कांग्रेस 'न्याय-पदयात्रा' निकालने जा रही थी जिसे पुलिस बल ने रोक दिया है और जितिन प्रसाद सहित कई कांग्रेसी नेताओं को हिरासत में लेकर नजरबंद कर दिया गया है.

कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद और कांग्रेस विधायक अजय कुमार लल्लू समेत कई नेताओं को नजरबंद कर दिया है. इसके साथ ही शाहजहांपुर जिला कांग्रेस कार्यालय पर लगे टेंट को भी उखाड़कर फेंक दिया गया है. कार्रवाई के बावजूद कांग्रेस के नेता पदयात्रा के लिए डटे हुए हैं. कांग्रेस की न्याय यात्रा को देखते हुए शाहजहांपुर में टाउन हॉल स्थित कांग्रेस दफ्तर के चारों तरफ बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है. इतना ही नहीं हर आने-जाने वाले व्यक्ति पर नजर रखी जा रही है. कई थाने की फोर्स तैनात की गई है. साथ ही पीएसी के अलावा महिला पुलिस बल की भी खासी संख्या में तैनात की गई है.

चिन्मयानंद ब्लैकमेलिंग मामला: पीड़िता को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया

The BJP govt in UP has detained Congress leaders for taking out a peaceful march of protest against BJP leader & rape accused, Chinmayanand.

Why is the BJP govt so determined to protect such a criminal? #BjpBhagaoBetiBachaohttps://t.co/wcl9xABRim

— Congress (@INCIndia) September 30, 2019