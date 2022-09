UP Lekhpal Bharti 2022: यूपी में जल्द भरे जाएंगे लेखपाल के 4 हजार से ज्यादा पद, फटाफट कर लें भर्ती की तैयारी

UP Lekhpal Bharti 2022: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के युवाओं के लिए लेखपाल पद (UP Lekhpal Bharti 2022) पर नौकरी पाने का सुनहरा मौका सामने आया है. लेखपाल भर्ती परीक्षा (UP Lekhpal Recruitment 2022) के जरिए भरे गए पदों के अलावा भी यूपी में करीब साढ़े चार हजार पदों पर रिक्तियां (UP Sarkari Naukri) निकली हैं. जल्द ही इन पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.

भर्तियां निकलने का कारण

लेखपाल की ये भर्तियां (Uttar Pradesh Lekhpal Recruitment 2022) इसलिए की जा रही हैं क्योंकि इस साल 4443 लेखपालों का प्रमोशन हो गया है. और उन्हें राजस्व निरीक्षक के पद पर तैनाती दे दी गई है. जिसके चलते ये पद खाली हो गए हैं. इन खाली पोस्ट्स को ही भरने की तैयारी है.

यूपी में लेखपाल के इतने पद

यूपी में लेखपाल के कुल 30827 पद हैं. रेवेन्यू काउंसिल ने सेलेक्शन ईयर 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लेखपालों को इस साल प्रोन्नत करके रेवेन्यू इंस्पेक्टर का पद दे दिया. ऐसा 1222 कैंडिडेट्स के साथ हुआ. ये होने के बाद राज्य में लेखपाल के 19509 पद भर लिए गए जबकि 11328 पद तब भी खाली रह गए.

क्या कहना है अधिकारियों का

बता दें कि लेखपाल का कैडर डिवीजनल कैडर है. इस बारे में आयुक्त और सचिव राजस्व परिषद मनीषा त्रिघाटिया ने सभी मंडलायुक्तों से कहा है कि चयन वर्ष 2020-21 व 2021-22 के साथ ही चयन वर्ष 2022-23 का अधियाचन भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजना है. इसलिए मंडल में लेखपाल पद की कुल वैकेसी के आधार पर अधियाचन राजस्व परिषद को जल्द उपलब्ध कराया जाए. इसलिए मंडल में लेखपाल पद की कुल रिक्तियों के आधार पर अधियाचन राजस्व परिषद को जल्दी से जल्दी उपलब्ध करा दिया जाए.

इतनों का हुआ भर्ती एग्जाम से सिलेक्शन

इन 11328 पदों में से 8085 पदों पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग परीक्षा करा चुका है. इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो भी जाती है, तब भी 3243 पद खाली रहेंगे. इस बीच रेवेन्यू काउंसिल ने 1221 और लेखपालों को रेवेन्यू इंस्पेक्टर के पद पर पिछले अगस्त में प्रमोट कर दिया. इस प्रोंशन के बाद अब लेखपाल के 4463 पद खाली रह गए हैं.

जल्द आएगा लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट

इसके साथ ही यूपीएसएसएससी की ओर से जारी नोटिस में बताया गया है कि लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का रिजल्ट जल्द जारी होगा.

