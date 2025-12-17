सेहत के शौकीन सावाधान! यूपी के इस शहर में 1240 बोरी भुना चना जब्त, कैंसर वाले कैमिकल से रंगे होने की आशंका

प्रवीण पांडे/कानपुर: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) ने जनहित में चलाए जा रहे विशेष प्रवर्तन अभियान के तहत कानपुर नगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए ओरामाइन डाई से रंगा भारी मात्रा में भुना चना जब्त किया है. यह कार्रवाई बुधवार को सहायक आयुक्त (खाद्य) संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई, जिससे मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया.

एफएसडीए को सूचना मिली थी कि बिनगवां क्षेत्र में स्थित एक व्यापारी के गोदाम में भुना चना कृत्रिम रंग से रंगकर भंडारित किया गया है. सूचना के आधार पर टीम ने बाबा बैजनाथ ट्रेडर्स पर छापा मारा. मौके पर जांच के दौरान गोदाम में रखे गए करीब 1240 बोरे भुना चना की प्रारंभिक जांच की गई. जांच में यह स्पष्ट हुआ कि चने को आकर्षक बनाने के लिए उसमें प्रतिबंधित ओरामाइन डाई का इस्तेमाल किया गया था. जानकारी के मुताबिक ओरामाइन डाई इंसानों में कैंसर के रोग का बड़ा कारक है.

स्टॉक सील, जांच के लिए भेजे नमूने

जब्त किए गए भुना चना की कुल मात्रा करीब 372 क्विंटल बताई जा रही है, जिसकी अनुमानित बाजार कीमत लाखों रुपये आंकी गई है. खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन पाए जाने पर टीम ने विधिक प्रक्रिया के तहत मौके से नमूने एकत्र किए और पूरे स्टॉक को सील कर जब्त कर लिया.

सहायक आयुक्त (खाद्य) संजय प्रताप सिंह ने बताया कि जब्त किए गए नमूनों को जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद संबंधित कारोबारी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि किसी भी खाद्य पदार्थ को बेहतर दिखाने या अधिक बिक्री के उद्देश्य से रंगना या मिलावट करना गंभीर अपराध है, जो सीधे लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ है.

मिलावटखोरों को एफएसडीए की सख्त चेतावनी

एफएसडीए अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि आम जनता की सेहत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा. मिलावटी और अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों के खिलाफ यह अभियान आगे भी पूरी सख्ती के साथ जारी रहेगा. विभाग ने उपभोक्ताओं से भी अपील की है कि यदि कहीं संदिग्ध खाद्य सामग्री बिकती दिखे तो उसकी जानकारी तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके.

