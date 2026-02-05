Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

शिक्षिका ने छात्र से शारीरिक संबंध बनाने से किया इंकार, तो छात्र बना हैवान... जिंदगी भर न भूलने वाली दी सज़ा

Mainpuri Crime News: उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में 12वीं क्लास के एक छात्र ने अपनी  शिक्षका के होंठ धारदार हथियार से काट दिये. पुलिस शिक्षिका के भाई की तहरीर पर मामला दर्ज कार्रवाई शुरू कर दी है. 

Feb 05, 2026
Mainpuri Crime News: अतुल कुमार/ मैनपुरी: ढाई अक्षर का शब्द 'प्यार' न केवल सुनने में अच्छा लगता है बल्कि एक सुखद अनुभव भी है. लेकिन जब यही प्यार एकतरफा हो तो प्रेमी कब इंसान से दरिंदा बन जाता है शायद वो भी नहीं जानता. उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में ऐसी ही दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है. मैनपुरी में 12वीं क्लास के एक छात्र का जब अपनी ही शिक्षिका के साथ प्यार परवान नहीं चढ़ा तो उसने शिक्षका पर हमला कर उसके होंठ काट लिये. गंभीर रूप से घायल शिक्षिका को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. वहीं सूचना पाकर पुलिस ने मामला दर्ज कर घटना की जांच शुरू कर दी है. 

क्या है पूरा मामला
यह पूरा मामला मैनपुरी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां 12वीं क्लास का छात्र अखंड प्रताप सिंह अपनी टीचर से छेड़छाड़ करता था.  टीचर ने पीटीएम ( Parents Teacher Meeting) इस बात की शिकायत अखंड प्रताप की मां से की. इसके बाद कुछ दिन तो अखंड शांत रहा लेकिन कुछ दिनों बाद उसने वही हरकतें दोहरानी शुरू कर दी. अखंड की छेड़खानी और बदतमीजी से तंग आकर टीचर स्कूल से नौकरी छोड़ दी और पास ही के दूसरे स्कूल में पढ़ाने लगी. 

विरोध करने पर छात्र ने काटे होंठ
लेकिन अखंड इतने पर भी नहीं रुका. उसने दूसरे स्कूल में पढ़ाने पर भी टीचर का पीछा करना शुरू कर दिया. एक दिन जब टीचर ने इसका विरोध किया तो अखंड सारी हदें पार कर गया. जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्र अखंड ने टीचर के साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर टीचर के होंठ अपने दांतों से काट डाले. अखंड की यह हैवानियत मौके पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो भी सामने आया है.

बुरी तरह से घायल टीचर को आगरा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहीं टीचर के भाई की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी छात्र अखंड प्रताप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. 

घटना पर पुलिस का बयान 
वहीं घटना को लेकर सीओ सीटी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पीड़ित शिक्षिका के भाई की तहरीर पर 12वीं के छात्र अखंड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, जल्द ही उसे गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई की जाएगी. 

