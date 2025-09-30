Advertisement
उन्नाव में 12वीं के छात्र ने खुद को गोली से उड़ाया, फायरिंग की आवाज सुनकर दौड़े परिजन, घर में मचा कोहराम

UP Crime News:  उन्नाव जिले से एक खौफनाक मामला सामने आया है. जहां एक छात्र ने तमंचे से खुद को गोली मार ली. युवक के इस कदम के पीछे वजह साफ नहीं हो पाई है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 30, 2025, 10:18 AM IST
Unnao News (ज्ञानेंद्र प्रताप)ः: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले से एक दिलदहला देने वाली घटना सामने आई है. जहां एक छात्र ने तमंचे से गोली मारकर आत्महत्या कर ली. गोली चलने की आवाज जब घर वालों ने सुनते ही परिजन दौड़े. ख़ून से लथपथ पड़े किशोर को देखकर परिजनों की चीखें निकल गईं. युवक के इस खौफनाक कदम की वजह साफ नहीं हो पाई है. वहीं, सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर घटना को लेकर परिजनों से पूछताछ शुरू की.

इंटर का था छात्र
दरअसल पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के कलवारी गांव का है. यहां के रहने वाले जयंत दीक्षित का 17 वर्षीय बेटा नगर के आरडीएस इंटर कालेज में इंटर फाइनल का छात्र था. छात्र ने सोमवार देर शाम अज्ञात कारण के चलते कहीं से देशी तमंचा लाकर अपने घर में गोली मार ली.
गोली लगते ही वह खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा. फायर की आवाज सुनकर परिजन दौड़े.

घर में पसरा मातम
मयंक को खून से लतपथ देखकर परिजनों में चीख-पुकार मच गई. पिता की सूचना पर पहुंचे कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रकांत सिंह ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम की कार्यवाही शुरू की.मृतक के पिता आत्महत्या का कारण नहीं बता सके. होनहार बेटे की अचानक मौत से मां पूनम दहाड़े मारकर रोने-बिलखने लगी. मृतक का एक छोटा भाई नैतिक 15 वर्ष है.

डिसक्लेमर- Disclaimer: जीवन अनमोल है. जी भरकर जिएं. इसका पूरी तरह सम्मान करें. हर पल का आनंद लें. किसी बात-विषय-घटना के कारण व्‍यथित हों तो जीवन से हार मानने की कोई जरूरत नहीं. अच्‍छे और बुरे दौर आते-जाते रहते हैं. लेकिन कभी जब किसी कारण गहन हताशा, निराशा, डिप्रेशन महसूस करें तो सरकार द्वारा प्रदत्‍त हेल्पलाइन नंबर 9152987821 पर संपर्क करें.

Unnao News
उन्नाव में 12वीं के छात्र ने खुद को गोली से उड़ाया,फायरिंग की आवाज सुनकर दौड़े परिजन
