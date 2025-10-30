Kanpur News: अश्लील वीडियो की लत ने ली जान! कमरा बंद कर किशोर ने लगाई फांसी, यूट्यूब हिस्ट्री देख पुलिस भी हैरान

Praveen Pandey/Kanpur: इंटरनेट के चलते आसानी से अश्लील कॉन्टेंट तक युवाओं की पहुंच उन्हें कई तरह से मानसिक रोगी बना रही है. ऐसा कई रिसर्च में साबित हो चुका है. इसका जीता-जागता उदाहरण कानुपर देखने को मिला. यहां एक 14 वर्षीय किशोर ने अश्लील वीडियो देखने के बाद फांसी लगाकर जान दे दी. मामला जमऊ थाना क्षेत्र के वाजिदपुर का है.

यूट्यूब हिस्ट्री से चौंकाने वाला खुलासा

नाबालिग के मोबाइल की यू-ट्यूब हिस्ट्री चेक करने पर चौंकाने वाला खुलासा हुआ. आत्महत्या करने से पहले नाबालिग ने सैकड़ों पोर्न वीडियो देखे थे. घटना के समय परिवार में कोई भी मौजूद नहीं था. सूचना पर पहुंची पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जांच-पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

मूलरूप से इटावा के रहने वाले अरविंद मौजूदा समय में वाजिदपुर में जलनिगम के सरकारी कॉलोनी में परिवार के साथ रहते हैं.

पिता अरविंद ने बताया क्या हुआ

अरविंद ने पुलिस को बताया कि वह जल निगम में संविदा कर्मचारी हैं. घटना के समय दोनों बेटियां हनुमान मंदिर पूजा करने गई थीं. 12:30 बजे घर लौटी तो दरवाजा अंदर से बंद मिला. काफ़ी देर खटखटाने, आवाज लगाने और कॉल करने के बाद भी छोटे भाई गोलू ने भीतर से कोई रिस्पांस नहीं दिया. दरवाजा नहीं खुलने पर मोहल्ले के लोगों की भी भीड़ जमा हो गई कि आखिर दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है.

बंद कमरे में फंदे पर लटका मिला किशोर का शव

इस दौरान म्रतक की बहन से पिता अरविंद को भी फोन करके घटना की जानकारी दी. अरविंद मौके पर पहुंचे और उन्होंने घर के बाहर से खिड़की की जाली से किसी तरह भीतर झांक कर देखा तो दंग रह गए. बेटे गोलू का शव पंखे के सहारे फांसी के फंदे पर लटका हुआ था.

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शुरू की जांच

सूचना पर जाजमऊ थाने की पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच करने पहुंची. पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर गई. पुलिस ने पूछताछ के बाद शव को पोस्टमार्टम के भेज दिया. वहीं फोरेंसिक टीम ने कई साक्ष्य जुटाए. जिनमें मृतक का मोबाइल फोन भी है, जिसकी हिस्ट्री में सैकड़ों पोर्न वीडियो मिले हैं.

