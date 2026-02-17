कानपुर में 17 वर्षीय छात्रा लापता: एक महीने बाद भी सुराग नहीं, परिजनों ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप

कानपुर न्यूज/प्रवीण पाण्डे : उत्तर प्रदेश के कानपुर में 17 वर्षीय छात्रा के लापता होने का मामला सामने आया है. छात्रा 19 जनवरी को रोज की तरह कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन वह कोचिंग सेंटर तक पहुंची ही नहीं. परिजनों के मुताबिक शाम 5:40 बजे तक बेटी से आखिरी बार फोन पर बातचीत हुई थी. इसके बाद से उसका मोबाइल फोन बंद आ रहा है.

जानें क्या हैं पूरा मामला ?

बता दे कि छात्रा के पिता का कहना है कि काफी तलाश के बाद 23 जनवरी को थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई. परिवार को उम्मीद थी कि पुलिस तत्परता दिखाते हुए बच्ची को जल्द बरामद कर लेगी, लेकिन एक माह बीत जाने के बावजूद कोई ठोस सुराग नहीं मिल सका है.परिजनों ने स्थानीय पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं.

रिश्वत का आरोप

परिजनों का कहना है कि थाने में कार्रवाई के नाम पर 5 हजार रुपये की मांग की गई. इतना ही नहीं, जांच के लिए किराए की गाड़ी भी परिवार से मंगवाई गई, लेकिन इसके बावजूद पुलिस की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. परिवार का आरोप है कि हर बार आश्वासन तो मिलता है, मगर जमीन पर कार्रवाई नजर नहीं आती.

अधिकारियों के चक्कर काट रहा परिवार

परिजन लगातार पुलिस अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं. उनका कहना है कि हर दिन कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है, लेकिन अब तक न तो कोई सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की गई और न ही किसी संदिग्ध से पूछताछ की स्पष्ट जानकारी दी गई है.परिवार का कहना है कि जिस तरह हाल के दिनों में दिल्ली में लापता मामलों को लेकर गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, उसी तरह की चिंता अब कानपुर में भी बढ़ने लगी है.लोगों में सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं.हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच जारी है अधिकारियों ने जल्द खुलासे का दावा किया है.

