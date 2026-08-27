कानपुर में सड़क बनी 'कुआं', सरैया चौराहे पर 18 फीट गहरा खौफनाक गड्ढा, कई मकानों की नींव पर खतरा!

राज्य चुनें
Kanpur Road Collapse/ प्रवीण पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के जाजमऊ स्थित सरैया चौराहे पर उस समय हड़कंप मच गया, जब सड़क के बीचोंबीच अचानक एक बड़ा हिस्सा धंस गया. यहां बारिश के कारण सड़क धंसने से लगभग 3 मीटर चौड़ा और 18 फीट गहरा गड्ढा हो गया है. सड़क के बीचोंबीच इतना बड़ा गड्ढा होने से व्यस्त सड़क पर हादसों का खतरा बन गया है.
घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची. सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरतते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर प्रभावित सड़क की एक लेन पर वाहनों की आवाजाही को पूरी तरह से बंद कर दिया है.
महीने भर पहले मलबा डालकर किया था बंद
स्थानीय लोगों और दुकानदारों में इस घटना को लेकर डर के साथ-साथ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है. लोगों का कहना है कि करीब एक महीने पहले भी इसी स्थान पर एक छोटा गड्ढा हुआ था. उस समय संबंधित विभाग और नगर निगम की ओर से कोई ठोस या स्थायी मरम्मत कार्य नहीं किया गया. केवल खानापूरी करते हुए गड्ढे में मलबा डालकर उसे भर दिया गया था. उनका कहना है कि सड़क के नीचे की स्थिति की तकनीकी जांच नहीं कराई गई.
आरोप है कि इंजीनियरिंग मानकों की अनदेखी और बारिश के पानी के कारण सड़क के नीचे का भराव बह गया. नतीजा यह हुआ कि सड़क दोबारा धंस गई, जिसने इस बार एक विकराल रूप ले लिया है.
आसपास के मकानों और दुकानों पर मंडराया खतरा
सरैया चौराहा एक बेहद व्यस्त क्षेत्र है, जहां गड्ढे के ठीक आसपास कई आवासीय मकान और व्यावसायिक दुकानें हैं. 18 फीट गहरे गड्ढे को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. उनको डर सता रहा है कि लगातार हो रही बारिश और जमीन के अंदर कटाव के कारण कहीं उनके मकानों और दुकानों की नींव प्रभावित न हो जाए. अगर समय रहते इस गहरे गड्ढे को सही तकनीक से नहीं भरा गया, तो आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंच सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है.
यातायात प्रभावित, स्थायी समाधान की मांग
सड़क का एक हिस्सा बंद होने के कारण जाजमऊ और आसपास के इलाकों में भीषण ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है. स्थानीय लोगों ने नगर निगम और जिला प्रशासन से मांग की है कि केवल मलबा डालने की बजाय सड़क की ड्रेनेज और सीवर लाइन की सही से जांच कराई जाए. साथ ही वैज्ञानिक तरीके से सड़क का निर्माण कराया जाए. ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं न हो.
उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Uttar Pradesh News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.