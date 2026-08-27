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कानपुर में सड़क बनी 'कुआं', सरैया चौराहे पर 18 फीट गहरा खौफनाक गड्ढा, कई मकानों की नींव पर खतरा!

Kanpur Road Collapse: कानपुर के जाजमऊ स्थित सरैया चौराहे पर बारिश के बाद सड़क के बीचोंबीच 18 फीट गहरा और 3 मीटर चौड़ा गड्ढा बन गया. एक महीने पहले भी इसी जगह गड्ढा हुआ था, जिसे केवल मलबा डालकर छोड़ दिया गया था. लापरवाही के कारण दोबारा सड़क धंसने से पुलिस ने एक लेन पर आवाजाही रोक दी है. वहीं गड्ढे के पास स्थित मकानों और दुकानों की नींव प्रभावित होने की आशंका से स्थानीय निवासियों में भारी डर का माहौल है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 27, 2026, 01:58 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 01:58 PM IST
कानपुर में सड़क बनी 'कुआं', सरैया चौराहे पर 18 फीट गहरा खौफनाक गड्ढा, कई मकानों की नींव पर खतरा!
Image Credit: Kanpur Road

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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