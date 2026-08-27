कानपुर में सड़क बनी 'कुआं', सरैया चौराहे पर 18 फीट गहरा खौफनाक गड्ढा, कई मकानों की नींव पर खतरा!

आसपास के मकानों और दुकानों पर मंडराया खतरा

सरैया चौराहा एक बेहद व्यस्त क्षेत्र है, जहां गड्ढे के ठीक आसपास कई आवासीय मकान और व्यावसायिक दुकानें हैं. 18 फीट गहरे गड्ढे को देखकर स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है. उनको डर सता रहा है कि लगातार हो रही बारिश और जमीन के अंदर कटाव के कारण कहीं उनके मकानों और दुकानों की नींव प्रभावित न हो जाए. अगर समय रहते इस गहरे गड्ढे को सही तकनीक से नहीं भरा गया, तो आसपास की इमारतों को भारी नुकसान पहुंच सकता है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है.