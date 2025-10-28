अब नोएडा जैसा साफ-सुथरा दिखेगा फतेहपुर, 200 करोड़ से 14 वार्डों में बिछेगी सीवरलाइन, गंदे पानी के जलभराव से मिलेगी निजात

Avnish Singh/Fatehpur: फतेहपुर शहरवासियों के लिए राहत भरी खबर है. फतेहपुर शहर भी अब कुछ ही महीनों में नोएडा और गाजियाबाद शहर की तरह साफ सुथरा दिखाई देगा. लंबे समय से जिस सीवर लाइन व्यवस्था का इंतजार था, वह अब जल्द ही शुरू होने जा रही है. अमृत कार्यक्रम (AMRUT) के तहत फतेहपुर शहर के जोन-1 में लगभग 200 करोड़ रुपये की सीवर लाइन योजना स्वीकृत की गई है.

14 वार्डों में बिछेगी सीवर लाइन

इस योजना के तहत करीब 14 वार्डों में सीवर लाइन का निर्माण कार्य कराया जाएगा. परियोजना की निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और इसका कार्य गाजियाबाद की फर्म ईएमएस लिमिटेड को सौंपा गया है. वर्तमान में अनुबंध (एग्रीमेंट) की प्रक्रिया चल रही है, जो आने वाले दस दिनों के भीतर पूरी होने की संभावना है। अनुबंध प्रक्रिया पूरी होते ही दिसंबर माह से निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा.

परियोजना के लिए सरकार ने पहली किस्त के रूप में 40 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं. नगर के समुचित विकास के लिए पूरे शहर को तीन जोनों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहले चरण में जोन-1 का कार्य किया जाएगा. इस परियोजना के पूर्ण होने से शहर की गंदे पानी की निकासी की पुरानी समस्या से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

कानपुर गोविंदनगर के व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन

एक तरफ जहां फतेहपुर के 14 वार्डों में गंदे पानी के जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए सीवर लाइन बिछाने का काम शुरू हो रहा है वहीं कानपुर के गोविंदनगर में नई सीवर लाइन बिछाने के विरोध में व्यापारी सड़कों पर उतर आए हैं. व्यापारियों की मांग है कि पुरानी सीवर लाइन की ही सफाई कराई जाए. व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद कर सड़कों पर घूम-घूमकर प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को चेतावनी दी कि अगर नई सीवर लाइन बिछाई गई तो वे अपनी दुकानों की चाबी प्रशासन को सौंप देंगे.

