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कानपुर देहात में 2027 के चुनाव का रोमांच, जातीय समीकरण, मंत्री प्रभाव और जनता के मुद्दे

Akbarpur Raniya Assembly Seat: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट पर 2027 का चुनाव दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं. वर्तमान में भाजपा की प्रतिभा शुक्ला यहां की विधायक और राज्य मंत्री हैं. क्षेत्र में मंत्री प्रभाव और ब्राह्मण वोट भाजपा की ताकत हैं, जबकि बेरोजगारी और दलित-यादव समीकरण विपक्ष का आधार हैं.

Written ByAlok KumarEdited ByJyoti Kumari
Published: Jul 30, 2026, 02:25 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 02:25 PM IST
कानपुर देहात में 2027 के चुनाव का रोमांच, जातीय समीकरण, मंत्री प्रभाव और जनता के मुद्दे

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Alok Kumar

Alok Kumar

जी न्यूज डिजिटल के संपादक। पत्रकारिता में यूनिवार्ता, बीबीसी, नेटवर्क18, सहारा, टीवी 9 जैसी संस्थाओं के बाद टाइम्स इंटरनेट तक 22 साल का सफर जो रांची से शुरू होकर, एनसीआर, पटना और फिर एनसीआर तक पहुंचा है पर दिल जन्मस्थली मुजफ्फरपुर, बिहार में बसता है. देश-विदेश, खेल और बिज़नस जगत में खास रुचि। डिजिटल माध्यम के नए प्रयोगों में दिलचस्पी के साथ सीखने की सतत इच्छा... Twitter Handle - @dmalok

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