कानपुर देहात में 2027 के चुनाव का रोमांच, जातीय समीकरण, मंत्री प्रभाव और जनता के मुद्दे

राजनीतिक इतिहास और वर्तमान स्थिति

अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहां अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवार जीत दर्ज करते रहे हैं. साल 2007 में यह सीट सरवन खेड़ा विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, जहां से रामस्वरूप सिंह गौर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते थे. इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामस्वरूप सिंह गौर एक बार फिर विधायक चुने गए. हालांकि, वक्त के साथ राजनीतिक हवा बदली और साल 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर प्रतिभा शुक्ला ने जीत हासिल की. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की प्रतिभा शुक्ला ने शानदार प्रदर्शन किया और सपा के डॉ. राम प्रकाश कुशवाहा को हराकर दोबारा जीत दर्ज की. वर्तमान में प्रतिभा शुक्ला उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिससे इस क्षेत्र में सत्ता पक्ष का प्रभाव और मजबूत माना जाता है.