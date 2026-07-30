कानपुर देहात में 2027 के चुनाव का रोमांच, जातीय समीकरण, मंत्री प्रभाव और जनता के मुद्दे

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कानपुर देहात न्यूज/आलोक कुमार: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात जिले की राजनीति में अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट का एक अलग और बहुत खास स्थान है. यह जिला मुख्यालय से जुड़ी होने के कारण हमेशा से राजनीतिक चर्चाओं के केंद्र में रहती है. जिले की चार विधानसभा सीटों पर फिलहाल भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है और उनमें से तीन विधायक प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं. ऐसे में आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस हॉट सीट पर राजनीतिक हलचल अभी से तेज हो गई है. युवा, बुजुर्ग और आम मतदाता इस बार विकास, रोजगार और स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखकर अपनी राय बना रहे हैं, जिससे आने वाला चुनाव काफी दिलचस्प होने के संकेत मिल रहे हैं.
राजनीतिक इतिहास और वर्तमान स्थिति
अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट के चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो यहां अलग-अलग पार्टियों के उम्मीदवार जीत दर्ज करते रहे हैं. साल 2007 में यह सीट सरवन खेड़ा विधानसभा के नाम से जानी जाती थी, जहां से रामस्वरूप सिंह गौर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर जीते थे. इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर रामस्वरूप सिंह गौर एक बार फिर विधायक चुने गए. हालांकि, वक्त के साथ राजनीतिक हवा बदली और साल 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर प्रतिभा शुक्ला ने जीत हासिल की. इसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा की प्रतिभा शुक्ला ने शानदार प्रदर्शन किया और सपा के डॉ. राम प्रकाश कुशवाहा को हराकर दोबारा जीत दर्ज की. वर्तमान में प्रतिभा शुक्ला उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री हैं, जिससे इस क्षेत्र में सत्ता पक्ष का प्रभाव और मजबूत माना जाता है.
जातिगत समीकरण और मतदाताओं की ताकत
इस विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गणित को समझने के लिए जातिगत आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. कुल मतदाताओं की संख्या करीब तीन लाख छब्बीस हजार के आसपास है, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या लगभग एक लाख पचहत्तर हजार और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग एक लाख इक्यावन हजार है. यदि धार्मिक आधार पर देखें तो यहां लगभग तीन लाख एक हजार हिंदू वोटर और करीब पच्चीस हजार मुस्लिम वोटर हैं. जातियों के लिहाज से इस सीट पर दलित यानी अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या सबसे अधिक, लगभग अस्सी हजार है। इसके अलावा यादव मतदाता करीब सड़सठ हजार, ब्राह्मण मतदाता इकतालीस हजार, पाल और कुशवाहा मतदाता पच्चीस-पच्चीस हजार, क्षत्रिय अठारह हजार और लोध मतदाता लगभग बारह हजार हैं. यह तमाम जातीय आंकड़े हर राजनीतिक दल की रणनीति तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं.
जनता की सोच और चुनावी मुद्दे
आगामी 2027 के चुनाव को लेकर क्षेत्र के युवा और बुजुर्ग मतदाताओं की सोच में इस बार काफी जागरूकता देखने को मिल रही है. एक तरफ जहां मौजूदा विधायक और मंत्री का प्रभाव तथा ब्राह्मण वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत माने जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के पास भी अपने मजबूत मुद्दे हैं. क्षेत्र के युवा बेरोजगारी और रोजगार के अवसरों की कमी को लेकर मुखर हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में स्थानीय समस्याएं और विकास कार्य मुख्य चर्चा का विषय बने हुए हैं. दलित और यादव समीकरण विपक्ष को एक मजबूत आधार प्रदान करते हैं। बुजुर्ग मतदाता क्षेत्र में शांति और बुनियादी सुविधाओं के विकास को प्राथमिकता दे रहे हैं, तो युवा आधुनिक शिक्षा और रोजगार की मांग कर रहे हैं.
आने वाला मुकाबला
कुल मिलाकर देखा जाए तो अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट का मुकाबला हमेशा की तरह इस बार भी आसान नहीं रहने वाला है. सत्ता पक्ष के पास मंत्री का रसूख और मजबूत सांगठनिक पकड़ का लाभ है, तो विपक्ष जातिगत समीकरणों और स्थानीय मुद्दों के सहारे सत्ता में वापसी की जुगत में लगा हुआ है. जनता अब केवल नारों के बहकावे में आने के बजाय विकास और समस्याओं के समाधान पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है. जैसे-जैसे साल 2027 का चुनाव नजदीक आएगा, वैसे-वैसे राजनीतिक दलों की रणनीति और तेज होगी, जिससे यह मुकाबला बेहद संतुलित और रोमांचक बनता हुआ दिखाई दे रहा है.