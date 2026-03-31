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CSJM यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की बेटी से गैंगरेप की कोशिश, क्लासरूम में बंधक बनाकर की छेड़छाड़

Kanpur News: कानपुर के छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में एक छात्रा के साथ क्लासरूम में ही तीन छात्रों ने छेड़छाड़ और गैंगरेप का प्रयास किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

 

 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Mar 31, 2026, 07:36 PM IST
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Chhatrapati Shahuji Maharaj University
Chhatrapati Shahuji Maharaj University

कानपुर/प्रवीण पांडेय:  उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले से एक रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सामने आया है. छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय में छात्रा के साथ क्लासरूम में ही तीन छात्रों ने गैंगरेप का प्रयास किया. पीड़िता ने पुलिस को शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उसके साथ जबरदस्ती छेड़छाड़ की और फिर दुष्कर्म का प्रयास किया.

छात्रा ने कहा कि इस घटना के कारण वह गंभीर मानसिक परेशानी और डिप्रेशन में है. बताया जा रहा है कि पीड़िता प्रोफेसर की बेटी है. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी छात्रों की तलाश शुरू कर दी है.
कानपुर यूनिवर्सिटी में इस गंभीर घटना ने कैंपस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रोफेसर की बेटी के साथ कथित गैंगरेप के प्रयास के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन छात्रों को हिरासत में लिया. घटना के बाद विश्वविद्यालय में हड़कंप मच गया.

सीएसजेएम यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंस में पढ़ाई कर रही छात्रा ने आरोप लगाया कि तीन छात्रों ने उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और जान से मारने की धमकी दी. घटना 16 मार्च की बताई जा रही है, जब आरोपित छात्रों ने उसे खाने के लिए एक कमरे में बुलाया.

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पीड़िता ने बताया कि जैसे ही उसने विरोध किया और चिल्लाया, अन्य छात्र मौके पर आए. आरोपित छात्रों ने जान से मारने की धमकी देकर भाग लिया. पीड़िता इसके बाद कई दिनों तक अवसाद में रही, और सोमवार को उसने हिम्मत करके अपने स्वजन को घटना की जानकारी दी.

यूनिवर्सिटी प्रशासन ने मामले की जांच के लिए आंतरिक कमेटी को जिम्मेदारी सौंप दी है और एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है. वहीं, पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपित छात्रों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है. कल्याणपुर कार्यवाहक थाना प्रभारी मो. आरिफ ने बताया कि तीनों छात्रों से पूछताछ के बाद मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी. 

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