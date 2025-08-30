Kanpur Dehat News: कानपुर देहात में बड़ा हादसा, टैंक की शटरिंग खोलते समय 3 मजदूरों की मौत, इलाके में मचा हड़कंप

Kanpur Dehat News/आलोक त्रिपाठी: उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में शनिवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां पर निर्माणाधीन मकान के शौचालय टैंक की शटरिंग खोलने के दौरान चार मजदूर उसमें उतर गए. कुछ ही देर में टैंक के भीतर दम घुटने से तीन मजदूरों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया. इस दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को दहला दिया है. लोग कह रहे हैं कि निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के उचित इंतजाम न होने से यह त्रासदी हुई, जिसकी जांच और जिम्मेदारी तय करना अब प्रशासन की बड़ी चुनौती बन गई है.

कहां की है ये मामला?

अकबरपुर तहसील क्षेत्र के कन्हैया नगर स्थित मीना बगिया के पास की बताई जा रही है. जहां पर निर्माणाधीन मकान के सेफ्टी टैंक की शटरिंग हटाने के दौरान जहरीली गैस के रिसाव से तीन मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बताई जा रही है.

जानकारी के अनुसार, रामनारायण के निर्माणाधीन मकान में सीवर सेप्टिक टैंक की सटरिंग हटाने के लिए ठेकेदार अमन सबसे पहले टैंक में उतरा, लेकिन जहरीली गैस की चपेट में आने से बाहर नहीं निकल पाया. उसे बचाने के लिए उसके साथी इसरार, मोबिन और सर्वेश भी टैंक में उतर गए, लेकिन तीनों बेहोश होकर गिर पड़े. घटना की सूचना मिलते ही फायर टीम मौके पर पहुंची और सभी को बाहर निकालकर आनन फानन में जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने अमन, मोबिन और सर्वेश को मृत घोषित कर दिया, जबकि इसरार की हालत नाजुक बनी हुई है और उसका इलाज जारी है.

Add Zee News as a Preferred Source

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक अरविंद मिश्रा भी अस्पताल पहुंचे. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में जहरीली गैस के रिसाव से मौत की पुष्टि हुई है, आगे की जांच की जा रही है. अस्पताल में मृतकों के परिजनों की चीख-पुकार से माहौल गमगीन हो गया है. स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो.

और पढे़ं: आजमगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, स्कूली बच्चों से भरी बस डंपर से टकराई, चीख-पुकार से गूंज उठा इलाका!

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Latest News हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !