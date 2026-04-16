बेकाबू रफ्तार और नींद की झपकी! डिवाइडर से बाइक टकराई, नाबालिग समेत तीन की मौत

Kanpur News : कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन जिंदगियां छीन लीं, जबकि एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. बाइक पर कुल चार लोग सवार थे, जो एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे.

घटना की पूरी जानकारी

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिठूर क्षेत्र के बाकरगंज निवासी विनोद निषाद अपने बहनोई सुरेश के यहां बिल्हौर के कल्लू पुरवा गांव में आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने गए थे. उनके साथ पड़ोसी रामनारायण निषाद भी मौजूद थे. कार्यक्रम के बाद गुरुवार सुबह सभी लोग एक ही बाइक से वापस घर लौट रहे थे. बाइक पर विनोद की बेटी दीक्षा और एक अन्य रिश्तेदार का बेटा पीयूष भी सवार थे.

झपकी आने से डिवाइडर से टकराई बाइक

बताया जा रहा है कि रातभर चले कार्यक्रम के कारण चालक को पर्याप्त आराम नहीं मिल सका था. आशंका जताई जा रही है कि रास्ते में उसे झपकी आ गई, जिससे बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई. शिवराजपुर क्षेत्र में लुधियाना गांव के पास ओवरब्रिज पर बाइक सीधे डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी सवार सड़क पर दूर जा गिरे.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की कार्रवाई

स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को मृत घोषित किया, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है.

हादसे से दो परिवारों में कोहराम

इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है. मृतक विनोद निषाद खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनके परिवार में पत्नी और चार बेटियां हैं, जिन पर अब संकट गहरा गया है. वहीं रामनारायण निषाद अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और पांच बेटियां छोड़ गए हैं. गांव में इस दुखद घटना के बाद शोक की लहर है और परिजन सदमे में हैं.

ये भी पढ़ें: शादी में शामिल होने जा रहे 3 युवकों की दर्दनाक मौत, बाइक की बस से आमने सामने की टक्कर; सामने आया वीडियो

Watch Video: महराजगंज में रोडवेज बस और बाइक की आमने-सामने की टक्कर, तीन युवकों की दर्दनाक मौत, देखें CCTV Video

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.