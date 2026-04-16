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बेकाबू रफ्तार और नींद की झपकी! डिवाइडर से बाइक टकराई,नाबालिग समेत तीन की मौत

Kanpur Accident News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी से एक बाइक पर जा रहे 4 लोगों में से तीन की मौत हो गई और एक नाबालिग गंभीर रूप से घायल हो गया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Apr 16, 2026, 02:31 PM IST
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सड़क हादसे में तीन की मौत
सड़क हादसे में तीन की मौत

Kanpur News :  कानपुर के शिवराजपुर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसे ने तीन जिंदगियां छीन लीं, जबकि एक मासूम गंभीर रूप से घायल हो गई. हादसा कानपुर-अलीगढ़ हाईवे पर उस समय हुआ, जब तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से जा टकराई. बाइक पर कुल चार लोग सवार थे, जो एक पारिवारिक कार्यक्रम से लौट रहे थे. 

घटना की पूरी जानकारी
प्राप्त जानकारी के अनुसार, बिठूर क्षेत्र के बाकरगंज निवासी विनोद निषाद अपने बहनोई सुरेश के यहां बिल्हौर के कल्लू पुरवा गांव में आयोजित तिलक समारोह में शामिल होने गए थे. उनके साथ पड़ोसी रामनारायण निषाद भी मौजूद थे. कार्यक्रम के बाद गुरुवार सुबह सभी लोग एक ही बाइक से वापस घर लौट रहे थे. बाइक पर विनोद की बेटी दीक्षा और एक अन्य रिश्तेदार का बेटा पीयूष भी सवार थे.

झपकी आने से डिवाइडर से टकराई बाइक
बताया जा रहा है कि रातभर चले कार्यक्रम के कारण चालक को पर्याप्त आराम नहीं मिल सका था. आशंका जताई जा रही है कि रास्ते में उसे झपकी आ गई, जिससे बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई. शिवराजपुर क्षेत्र में लुधियाना गांव के पास ओवरब्रिज पर बाइक सीधे डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि सभी सवार सड़क पर दूर जा गिरे.

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पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की कार्रवाई
स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. मौके पर पहुंची पुलिस ने तीन लोगों को मृत घोषित किया, जबकि गंभीर रूप से घायल बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. 

हादसे से दो परिवारों में कोहराम
इस हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मच गया है. मृतक विनोद निषाद खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे. उनके परिवार में पत्नी और चार बेटियां हैं, जिन पर अब संकट गहरा गया है. वहीं रामनारायण निषाद अपने पीछे पत्नी, एक बेटा और पांच बेटियां छोड़ गए हैं. गांव में इस दुखद घटना के बाद शोक की लहर है और परिजन सदमे में हैं. 

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