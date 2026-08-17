/फर्रुखाबाद में दो भाइयों समेत चार युवक डूबे... गंगा स्नान के दौरान रोंगटे खड़े करने वाला हादसा, परिवार में मचा कोहराम

राज्य चुनें
फर्रुखाबाद : फर्रुखाबाद में गंगा स्नान के दौरान बड़ा हादसा हो गया. पांचाल घाट पर गंगा स्नान और जल भरने पहुंचे शाहजहांपुर के खुदागंज निवासी चार लोग गहरे पानी में डूब गए. डूबने वालों में एक ही परिवार के दो चचेरे भाई और एक 16 वर्षीय भतीजा शामिल हैं. जबकि चौथा युवक भी उसी गांव का रहने वाला है. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. सूचना मिलते ही गोताखोर और NDRF की टीम मौके पर पहुंची और चारों की तलाश शुरू कर दी. बताया जा रहा है कि पुलिस ने बैरिकेडिंग पार कर गहरे पानी में जाने से रोका था, लेकिन इसके बावजूद लोग आगे चले गए.
क्या है पूरा मामला
शाहजहांपुर जनपद के खुदागंज निवासी 10 लोग रविवार देर रात बाइक से फर्रुखाबाद के पांचाल घाट पहुंचे थे. सोमवार सुबह करीब साढ़े चार बजे विकास सक्सेना, उनके चचेरे भाई कमल, भतीजे योगेश और गांव के ही अर्जुन प्रजापति समेत पांच लोग गंगा स्नान के लिए उतरे. इसी दौरान चारों गहरे पानी की तरफ चले गए और देखते ही देखते डूबने लगे.
बैरिकेडिंग और मनाही के बावजूद गहरे पानी में गए
बताया जा रहा है कि पांचाल घाट पर प्रशासन की ओर से बैरिकेडिंग की गई है और गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए होर्डिंग भी लगाए गए हैं. मौके पर ड्यूटी कर रहे पुलिसकर्मियों ने भी श्रद्धालुओं को बैरिकेडिंग पार करने से रोका था, लेकिन वे नहीं माने और गहरे पानी की तरफ चले गए. कुछ ही देर बाद विकास, कमल, योगेश और अर्जुन पानी में डूब गए. हादसे के बाद घाट पर अफरा-तफरी मच गई.
सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी पहुंचे
सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. गोताखोरों के साथ एनडीआरएफ की टीम ने गंगा में तलाश शुरू की. काफी देर तक तलाश के बावजूद चारों का पता नहीं चल सका. टीम लगातार गंगा में खोजबीन करती रही. डूबने वालों में 22 वर्षीय विकास सक्सेना, 23 वर्षीय कमल, 16 वर्षीय योगेश और अर्जुन प्रजापति शामिल हैं. योगेश कक्षा 10 का छात्र था. परिजनों के मुताबिक विकास अपने चचेरे भाई कमल और भतीजे योगेश के साथ गंगा स्नान के लिए आया था. विकास 12वीं पास करने के बाद आईटीआई कर रहा था. वहीं विकास, कमल और अर्जुन पानी-बताशे की रेहड़ी लगाते थे.
एक ही गांव से कुल 10 लोग स्नान के लिए आए थे
परिजनों के मुताबिक गांव से कुल 10 लोग पांचाल घाट आए थे. कुछ लोग बाहर थे, जबकि अन्य लोग गंगा स्नान कर रहे थे. इसी दौरान एक बच्चे ने बाहर आकर चार लोगों के डूबने की जानकारी दी, जिसके बाद घाट पर हड़कंप मच गया.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस अधीक्षक आरती सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक गिरीश कुमार सिंह, सीओ सिटी अभय वर्मा और कादरी गेट थाना प्रभारी कपिल चौधरी समेत अन्य पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे. एनडीआरएफ और गोताखोरों की टीम लगातार चारों की तलाश में जुटी रही. प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि बैरिकेडिंग पार कर गहरे पानी में न जाएं और सुरक्षित स्थान पर ही गंगा स्नान करें.