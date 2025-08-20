Kanpur News: मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अश्लील किताबें छपवाईं, मंडप से उठाने...बेनकाब हुए अखिलेश दुबे के काले कारनामे

Kanpur News: कुख्‍यात अधिवक्‍ता अखिलेश दुबे और उसके साथी को कानपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. अखिलेश दुबे पर बीजेपी नेता रवि सतीजा ने गंभीर आरोप लगाए हैं. आरोप है कि उसे फर्जी रेप केस में फंसाकर बाद में 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई. गिरफ्तारी के बाद अखिलेश दुबे पर पांच एफआईआर दर्ज हो की गई. इनमें ज्‍यादातर मामले फर्जी रेप केस में फंसाकर जबरन वसूली और रंगदारी से जुड़े हैं.

अखिलेश दुबे के काले कारनामों की परतें खुल रहीं

जानकारी के मुताबिक, अभी भी एसआईटी के पास अखिलेश दुबे के खिलाफ कई तहरीरें लंबित हैं. आलम यह है कि कई पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के बाद मीडिया के सामने आने से डर रहे हैं. हालांकि भाजपा नेता रवि सतीजा और होटल मालकिन प्रज्ञा त्रिवेदी ने अखिलेश दुबे को खुली चुनौती दी है और उसके काले कारनामों को उजागर किया है.

'पुलिस और प्रशासन में गहरी पकड़'

करीब तीन दशक से कानपुर में साम्राज्य चलाने वाला अखिलेश दुबे पुलिस और प्रशासन पर गहरी पकड़ बनाए हुए था. आरोप है कि सिपाही से लेकर आईपीएस तक उसके दरबार में हाजिरी लगाते थे. कई अफसर उसके पैर भी छूते देखे गए. इसी रसूख के दम पर उसने सरकारी जमीनों पर कब्जा किया और व्यापारियों को फर्जी रेप केस में फंसाने की धमकी देकर करोड़ों की वसूली की.

'अखिलेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना आसान नहीं था'

भाजपा नेता रवि सतीजा का कहना है कि अखिलेश दुबे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना आसान नहीं था, क्योंकि थाने से लेकर डीजीपी स्तर तक उसकी पैरवी करने वाले लोग बैठे थे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संज्ञान लेने के बाद ही कार्रवाई हो सकी. वहीं, होटल मालकिन प्रज्ञा त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि अखिलेश दुबे ने उनकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की. न सिर्फ रंगदारी मांगी बल्कि उनके खिलाफ अश्लील किताबें छपवाकर बांटीं. शादी के दिन मंडप से उठवाने की धमकी दी और लगातार गुर्गों के जरिए परेशान किया.

2009 से अखिलेश दुबे के खिलाफ कर रहीं शिकायतें

प्रज्ञा त्रिवेदी का कहना है कि वह 2009 से अखिलेश दुबे से मोर्चा ले रही हैं, लेकिन एफआईआर अब जाकर दर्ज हो पाई है. उन्हें विश्वास है कि योगीराज में अब इंसाफ मिलेगा. इसी केस में पुलिस ने शैलेंद्र यादव को भी गिरफ्तार किया है, जो फर्जी केस के लिए लड़कियां उपलब्ध कराता था. पुलिस पूछताछ में कई नए नाम सामने आए हैं. जल्द ही और गिरफ्तारियां होने का दावा किया जा रहा है.

