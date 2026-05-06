Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3207352
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

गर्मी से राहत के चक्कर में मौत ने गले लगाया! उन्नाव में गंगा नहाने गए 5 दोस्त डूबे, परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़

Unnao News: उत्तर प्रदेश के उन्नाव में गंगा नहाने गए 5 दोस्त डूब गए. युवकों को डूबता देख मौके पर चीख-पुकार मच गई. गोताखोरों ने युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू शुरू किया. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: May 06, 2026, 09:43 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

उन्नाव में गंगा में डूबे 5 दोस्त
उन्नाव में गंगा में डूबे 5 दोस्त

Unnao: उन्नाव में बुधवार शाम गंगा नदी में नहाने गए पांच दोस्तों के साथ बड़ा हादसा हो गया. गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में उतरे ये युवक अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए. इस दौरान स्थानीय लोगों और नाविकों की सतर्कता से तीन युवकों की जान बचा ली गई, जबकि दो युवक बह गए. देर शाम तक चले सर्च ऑपरेशन में एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, वहीं दूसरे की तलाश जारी है. 

घटना का पूरा ब्योरा
घटना गंगाघाट थाना क्षेत्र के चंदन घाट की है. जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे पांचों दोस्त गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे. नहाते समय वे धीरे-धीरे गहराई की ओर बढ़ गए और तेज बहाव में संतुलन खो बैठे. देखते ही देखते सभी युवक डूबने लगे. मौके पर मौजूद स्थानीय नाविकों और लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

उन्नाव में बुधवार शाम गंगा नदी में नहाने गए पांच दोस्तों के साथ बड़ा हादसा हो गया. गर्मी से राहत पाने के लिए नदी में उतरे ये युवक अचानक गहरे पानी और तेज बहाव की चपेट में आ गए. इस दौरान स्थानीय लोगों और नाविकों की सतर्कता से तीन युवकों की जान बचा ली गई, जबकि दो युवक बह गए. देर शाम तक चले सर्च ऑपरेशन में एक युवक का शव बरामद कर लिया गया, वहीं दूसरे की तलाश जारी है. 

Add Zee News as a Preferred Source

घटना का पूरा ब्योरा
घटना गंगाघाट थाना क्षेत्र के चंदन घाट की है. जानकारी के मुताबिक बुधवार शाम करीब साढ़े पांच बजे पांचों दोस्त गंगा स्नान के लिए घाट पर पहुंचे थे. नहाते समय वे धीरे-धीरे गहराई की ओर बढ़ गए और तेज बहाव में संतुलन खो बैठे. देखते ही देखते सभी युवक डूबने लगे. मौके पर मौजूद स्थानीय नाविकों और लोगों ने तुरंत रेस्क्यू शुरू किया और तीन युवकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया.

डूबने वाले युवकों की पहचान 
डूबने वाले युवकों की पहचान जालिमखेड़ा, थाना अचलगंज निवासी जीतू शर्मा (22) और आशीष गुप्ता (20) के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही गंगाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव अभियान शुरू कराया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

युवकों के डूबने से परिजनों में कोहराम
काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने जीतू शर्मा का शव बरामद कर लिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं आशीष गुप्ता का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस और गोताखोर लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं. घटना की खबर मिलते ही दोनों युवकों के परिजन घाट पर पहुंच गए, जहां का माहौल बेहद गमगीन हो गया. 

स्थानीय लोगों ने की शिकायत
स्थानीय लोगों का कहना है कि चंदन घाट पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं और लोग अक्सर बिना सावधानी के गहरे पानी में उतर जाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि गंगा में नहाते समय सतर्कता बरतें और तेज बहाव या गहराई वाले हिस्सों से दूर रहें.

फिलहाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और लापता युवक की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

डूबने वाले युवकों की पहचान जालिमखेड़ा, थाना अचलगंज निवासी जीतू शर्मा (22) और आशीष गुप्ता (20) के रूप में हुई है. सूचना मिलते ही गंगाघाट पुलिस मौके पर पहुंची और राहत-बचाव अभियान शुरू कराया. स्थानीय गोताखोरों की मदद से नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया गया.

युवकों के डूबने से परिजनों में कोहराम
काफी मशक्कत के बाद गोताखोरों ने जीतू शर्मा का शव बरामद कर लिया, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. वहीं आशीष गुप्ता का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है. पुलिस और गोताखोर लगातार उसकी तलाश में जुटे हुए हैं. घटना की खबर मिलते ही दोनों युवकों के परिजन घाट पर पहुंच गए, जहां का माहौल बेहद गमगीन हो गया. 

स्थानीय लोगों ने की शिकायत
स्थानीय लोगों का कहना है कि चंदन घाट पर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं हैं और लोग अक्सर बिना सावधानी के गहरे पानी में उतर जाते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं. पुलिस अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि गंगा में नहाते समय सतर्कता बरतें और तेज बहाव या गहराई वाले हिस्सों से दूर रहें.

फिलहाल पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है और लापता युवक की तलाश के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं.

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी। उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड.

 

TAGS

Unnao latest News

Trending news

free cochlear implant scheme
मूक-बधिर बच्चों के लिए वरदान है ये योजना, 6 लाख की सर्जरी व 2 साल का इलाज फ्री
Unnao News
उन्नाव में ‘जमीन’ बनी जंग का मैदान, बीजेपी के दो विधायक आमने-सामने
sidharth nagar news
खुशखबरी! सिद्धार्थनगर के रास्ते चलेगी नई अमृत भारत एक्सप्रेस, बीजेपी सांसद का ऐलान
Bareilly News
मासूम की चीख दब गई… दरिंदगी से टूटी जिंदगी, फिर फंदे पर झूल गई नाबालिग
mirzapur news
बंधे हाथ-पैर, सड़क किनारे फेंकी गई 'सरिता'… मीरजापुर में सनसनीखेज बरामदगी
Mahoba news
महोबा: छात्रों की हाजिरी न लगाने पर भड़के BSA, प्रधानाध्यापकों के वेतन पर लगाई रोक
North Tech Symposium 2026
स्वदेशी हथियारों का दम देख गदगद हुए सीएम योगी, संगमनगरी पहुंचे सीएम योगी
Azamgarh news
शादी की खुशियां बनीं बवाल, आजमगढ़ में बारातियों के उत्पात से पथराव
aligarh latest news
निवेश के नाम लूट: अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के सैकड़ों कर्मचारियों से 400 करोड़ की ठगी
traffic diversion
लखनऊ में भारी ट्रैफिक डायवर्जन, जाम से बचना है तो भूलकर भी न जाएं शहीद पथ