कानपुर में कोडीन तस्करी का बड़ा नेटवर्क बेनकाब.. हरियाणा का 50 हजार का इनामी गिरफ्तार!

Kanpur News: उत्तर प्रदेश के कानपुर में नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने कोडीन युक्त कफ सिरप की अंतरराज्यीय तस्करी करने वाले एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. इस मामले में हरियाणा से 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है.

जानें क्या हैं पूरी बात ?

जानकारी के अनुसार, कानपुर नगर पुलिस ने नशीली दवाओं के अवैध कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय स्तर पर सक्रिय कोडीन युक्त कफ सिरप तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है. युवाओं को नशे की चंगुल में धकेलने वाले इस संगठित गिरोह पर पुलिस की लंबे समय से नजर थी. सख्त अभियान के तहत पुलिस ने हरियाणा से 50 हजार रुपये के इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर इस मामले में अहम सफलता हासिल की है.

शेड्यूल-H व H1 श्रेणी की दवाओं की अत्यधिक मात्रा पाई गई

पुलिस के अनुसार 11 जुलाई 2025 को बिरहाना रोड स्थित एक दवा प्रतिष्ठान में औषधि निरीक्षक और संबंधित विभागों की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया था. इस दौरान वहां कोडीन युक्त कफ सिरप और शेड्यूल-H व H1 श्रेणी की दवाओं की अत्यधिक मात्रा पाई गई. जांच में सामने आया कि इन दवाओं का अवैध रूप से भंडारण और बिक्री की जा रही थी, जबकि इसके लिए कोई वैध दस्तावेज, स्टॉक रजिस्टर या चिकित्सकीय पर्चा मौजूद नहीं था.

गहनता से हो रही जांच

पुलिस कार्यवाई के बाद पता चला कि एक ही बिल के माध्यम से हजारों बोतल कोडीन युक्त कफ सिरप की खरीद दिखाई गई थी. यह पूरी प्रक्रिया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के नियमों का खुला उल्लंघन थी. जांच के दौरान यह भी सामने आया कि कंप्यूटर और डिजिटल लेन-देन से जुड़ा अहम डाटा जानबूझकर मौके से हटा दिया गया था, ताकि सबूत न मिल सके. इससे यह साफ हो गया कि आरोपी द्वारा जांच को प्रभावित करने की साजिश की गई थी.

संदिग्ध फर्मों के जरिए दवाओं की सप्लाई

पुलिस जांच में यह भी खुलासा हुआ कि कई फर्जी फर्मों के जरिए दवाओं की सप्लाई दिखाई जा रही थी. सत्यापन के लिए जब इन फर्मों को पत्र भेजे गए तो अधिकतर पत्र वापस आ गए. इससे यह प्रमाणित हुआ कि ये फर्में केवल कागजों पर मौजूद थीं और इनका इस्तेमाल नशीली दवाओं की अवैध तस्करी छिपाने के लिए किया जा रहा था.

नशीली दवाओं के अवैध कारोबार

बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. साइबर और सर्विलांस टीम की मदद से उसकी लगातार निगरानी की गई. आखिर पुलिस उपायुक्त अपराध के निर्देशन में हरियाणा से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. आरोपी पर बीएनएस और एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है.

