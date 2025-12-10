Advertisement
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में पुष्पा स्टाइल में तस्करी ! रुई से भरे ट्रक में निकली 853 पेटी अवैध शराब

 Kanpur Dehat News:  कानपुर देहात में मंगलवार को जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है.जहां  एक ट्रक से भारी मात्रा में तस्करी की जा रही शराब बरामद की गई .विभाग का कहना है कि शराब की कीमत करोड़ों की मानी जा रही है.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Dec 10, 2025, 02:32 PM IST
कानपुर में पुष्पा स्टाइल में तस्करी ! रुई से भरे ट्रक में निकली 853 पेटी अवैध शराब

कानपुर देहात न्यूज/प्रवीन पाण्डे : यूपी के कानपुर देहात में मंगलवार को जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है. चेकिंग अभियान के दौरान टीम ने एक ट्रक से भारी मात्रा में तस्करी की जा रही शराब बरामद की. ट्रक में ऊपर से रुई की गांठें भरी हुई थीं, जबकि भीतर विभिन्न ब्रांड की अवैध शराब की खेप छिपाई गई थी. प्रमुख अधिकारियों के अनुसार, यह शराब की पेटी एक जगह से दूसरी जगह ली जाइ रही थी 

क्या है पूरी बात जानें ?
दरअसल, जीएसटी विभाग की कार्रवाई तब सामने आई जब वो लोग गश्त पर निकले थे. तब ही एक ट्रक दिखाई दी. शक पर उसे रोककर जांच की गई तो ऊपर से रुई की गांठें दिखीं. अधिकारियों को शक हुआ और जब गहन जांच की गई तो गांठों के नीचे बड़ी मात्रा में शराब की पेटियाँ बरामद हुईं. कुल 853 पेटी शराब ट्रक से निकाली गई, जिसमें कई अलग अलग ब्रांड मौजूद थे.

जानें कहां से कहां ले जा रही थी शराब ?
सुचना के मुताबिक, को तस्कर थे वो इस माल को पंजाब से ओडिशा ले जा रहे थे. अधिकारियों के अनुसार,  तस्करी का नेटवर्क लंबा है और अक्सर शराब खेप को ऐसे ही छिपाकर एक राज्य से दूसरे राज्य में भेजा जाता है. रुई की गांठों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि बाहर से देखने पर कोई शक न हो.

 नेटवर्क की तलाश तेज
जीएसटी विभाग ने ट्रक को कब्जे में लेकर ड्राइवर और खलासी को हिरासत में ले लिया है. दोनों से पूछताछ कर तस्करी गिरोह के अन्य सदस्यों की जानकारी जुटाई जा रही है.  विभाग का कहना है कि शराब की कीमत करोड़ों की मानी जा रही है.

बड़ी तस्करी का खुलासा
अधिकारियों का कहना है कि यह किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है. जीएसटी और स्थानीय पुलिस मिलकर आगे और स्थानों पर छापेमारी कर सकती है. अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए अभियान को और तेज किया जा रहा है.

TAGS

Kanpur Dehat News

Trending news

Lucknow latest news
