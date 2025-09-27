कक्षा 8 की छात्रा बनी एक दिन की थानाध्यक्ष, कुर्सी संभालते ही फरियादियों की समस्याएं की तुरंत सुनवाई

kannauj News/प्रभाम श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में मिशन शक्ति फेज-5 अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया. जिसके तहत मां भगवती विद्या मंदिर सकरावा की कक्षा 8 की छात्रा कुमारी आरूषी पाठक को एक दिन के लिए थानाध्यक्ष बनाया गया. थाने पहुंचने पर सकरावा थाने के स्टाफ ने उन्हें सलामी दी और सम्मानित किया.

थानाध्यक्ष विनय शर्मा ने आरूषी को थानाध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया और पूरे समय उनके साथ खड़े रहकर मार्गदर्शन दिया. इस दौरान आरूषी ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और कहा कि थाने में किसी को भी भय या संकोच के बिना अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए. उन्होंने फरियादियों को समझाया कि विनम्रता और अपनापन ही समस्या समाधान की कुंजी है.

आरूषी ने इस अवसर पर कहा कि वह पढ़-लिखकर भविष्य में पुलिस अधिकारी बनना चाहती हैं. वहीं महिला कांस्टेबल नैन्सी तिवारी ने बच्चों को महिलाओं से संबंधित टोल फ्री नंबर 1090, 1076, 112 और 181 की जानकारी दी.

थानाध्यक्ष विनय शर्मा ने एक दिन की थानाध्यक्ष को थाना परिसर का भ्रमण कराया, जिसमें थानाध्यक्ष कार्यालय, सीसीटीएनएस कार्यालय, मिशन शक्ति केंद्र, साइबर हेल्प डेस्क और हवालात शामिल थे. यह दिन कुमारी आरूषी के लिए यादगार बन गया.

