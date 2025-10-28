Advertisement
कानपुर में दबंगों के हौंसले बुलंद, ब्राह्मण परिवार ने घर के बाहर लगाए 'मकान बिकाऊ है' के पोस्टर

kanpur News: कानपुर में दबंगों के हौंसले इस कदर बुलंद हैं कि एक ब्राह्मण परिवार को घर छोड़कर पलायन होने को मजबूर होना पड़ गया है. पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 28, 2025, 05:57 PM IST
kanpur News: कानपुर में हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दबंगों से परेशान एक ब्राह्मण परिवार पलायन करने को तैयार है. ब्राह्मण परिवार ने दबंगों से परेशान होकर घर के बाहर 'ये मकान बिकाऊ' है के पोस्टर लगा दिया है. साथ ही पीड़ित परिवार ने सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, यह घटना कानपुर जिले के किदवई नगर थानाक्षेत्र के जूही इलाके की है, जहां एक ब्राह्मण परिवार का कहना है कि इलाके के दबंग उन्हें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं, डरा-धमकाकर घर छोड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं. वंदना तिवारी का आरोप है कि इलाके के दबंग रवि, निखिल और उनके साथी उन्हें आएदिन शराब के नशे में भद्दी भद्दी गालियां देते हैं. आरोप है कि बीती रात दबंग घर में घुस आए और आग लगाने की धमकी दे डाली. दबंगों के डर से परिवार की बहन बेटियों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है. घर की दो बेटियां कोचिंग नहीं जा पा रहीं हैं. 

दारोगा पर मिलीभगत का आरोप 
वंदना तिवारी ने स्थानीय चौकी इंचार्ज अभिषेक सोनकर पर दबंगों से मिलीभगत के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि दारोगा अभिषेक सोनकर की मिलीभगत के कारण स्थानीय पुलिस दबंगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रही है. पुलिस ने विगत दिनों दबंगों पर मारपीट गाली गलौज का केस दर्ज  किया था, लेकिन महज एक घंटे बाद ही दबंगों ने पुलिस की मिलीभगत से पेशबंदी में पीड़ित पक्ष पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज करा दिया. 

घर बेचकर पलायन को मजबूर 
इस दबाव के कारण परिवार को अपना घर बेचकर कहीं और जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. पीड़ित ब्राह्मण परिवार ने इस मामले में सीएम योगी और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है, जैसा कि पोस्टर पर लिखा गया है. पीड़ित पक्ष का कहना है कि अगर सीएम योगी से न्याय नहीं मिला तो वह पलायन को मजबूर होगा. 

