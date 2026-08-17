करतूत ऐसी कि अब चक्की पीसेंगे जनाब! बिल्ली को पीट-पीटकर इंस्टा पर डाली रील, दिल्ली से पहुंची शिकायत तो अब मिली 'जेल की हवा'

Auraiya News/ गौरव श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से पशु क्रूरता का एक संवेदनशील और हैरान कने वाला मामला सामने आया है. यहां दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सबसमुख पुरवा असेनी में एक बिल्ली की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पशु क्रूरता निवारण समिति ने संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.