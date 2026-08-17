करतूत ऐसी कि अब चक्की पीसेंगे जनाब! बिल्ली को पीट-पीटकर इंस्टा पर डाली रील, दिल्ली से पहुंची शिकायत तो अब मिली 'जेल की हवा'

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Auraiya News/ गौरव श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले से पशु क्रूरता का एक संवेदनशील और हैरान कने वाला मामला सामने आया है. यहां दिबियापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सबसमुख पुरवा असेनी में एक बिल्ली की कथित तौर पर बेरहमी से हत्या कर दी गई. इतना ही नहीं, इस पूरी घटना का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड भी कर दिया गया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस मामले की जानकारी मिलते ही दिल्ली पशु क्रूरता निवारण समिति ने संज्ञान लेते हुए स्थानीय पुलिस से शिकायत की, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.
15 अगस्त की रात की घटना, वीडियो हुआ वायरल
दिल्ली पशु क्रूरता निवारण समिति द्वारा दिबियापुर थाने में सौंपे गए शिकायत पत्र के अनुसार, यह घटना 15 अगस्त रात करीब 10:30 बजे सबसमुख पुरवा में हुई. आरोप है कि संदीप उर्फ हंसराज ने एक बिल्ली को पीट-पीट कर बेरहमी से मार डाला. संस्था ने पुलिस को अवगत कराया कि इस क्रूरता का वीडियो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया था, जो बाद में वायरल हो गया और लोगों में आक्रोश का कारण बना.
पशु क्रूरता अधिनियम और BNS के तहत कार्रवाई की मांग
संस्था ने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 325 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत जांच योग्य है. उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि मामले की तत्काल और निष्पक्ष जांच की जाए. साथ ही इंस्टाग्राम पर अपलोड किए गए वीडियो समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने की अपील की गई, ताकि अदालत में आरोपी के खिलाफ कड़ा कानूनी पक्ष रखा जा सके. आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में एफआईआर करने की मांग की थी.
आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ में दी अपनी सफाई
संस्था ने यह भी अनुरोध किया कि अगर शुरुआती जांच में पुलिस की ओर से कोई लापरवाही पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए. शिकायत मिलते ही दिबियापुर थाना पुलिस एक्शन मोड में आ गई. शिकायत के आधार पर दिबियापुर थाना प्रभारी सत्यप्रकाश ने तुरंत मुकदमा दर्ज कर लिया गया और नामजद आरोपी संदीप उर्फ हंसराज को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान आरोपी संदीप ने बिल्ली की हत्या करने के आरोप से साफ इनकार किया है.
आरोपी का दावा है कि वह उसकी पालतू बिल्ली थी और उसने किसी भी तरह से उसकी जान नहीं ली. उसने पुलिस को बताया कि बिल्ली ने घर में कुछ नुकसान कर दिया था, जिसके कारण उसने गुस्से में केवल उसका वीडियो बनाया था. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल में दिया है और मामले की जांच कर रही है.