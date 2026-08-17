Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /कानपुर
  • /करतूत ऐसी कि अब चक्की पीसेंगे जनाब! बिल्ली को पीट-पीटकर इंस्टा पर डाली रील, दिल्ली से पहुंची शिकायत तो अब मिली जेल की हवा

करतूत ऐसी कि अब चक्की पीसेंगे जनाब! बिल्ली को पीट-पीटकर इंस्टा पर डाली रील, दिल्ली से पहुंची शिकायत तो अब मिली 'जेल की हवा'

Auraiya News: औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र में एक बिल्ली की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने का मामला सामने आया है. जिसका वीडियो इंस्टाग्राम पर भी वायरल हुआ है. दिल्ली पशु क्रूरता निवारण समिति की शिकायत पर दिबियापुर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. हालांकि, आरोपी ने हत्या से इनकार करते हुए दावा किया है कि उसने केवल वीडियो बनाया था.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 17, 2026, 09:16 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 09:16 AM IST
करतूत ऐसी कि अब चक्की पीसेंगे जनाब! बिल्ली को पीट-पीटकर इंस्टा पर डाली रील, दिल्ली से पहुंची शिकायत तो अब मिली 'जेल की हवा'
Image Credit: Auraiya News

About the Author

Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
बिल्ली को पीटकर इंस्टा पर डाली रील, दिल्ली से पहुंची शिकायत तो अब मिली 'जेल की हवा'
2
3
4
5