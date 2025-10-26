Advertisement
फर्रुखाबाद के दर्जनों गांवों में दूर होगी बिजली समस्‍या, एक और नये बिजली घर की सौगात म‍िली

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 26, 2025, 12:02 PM IST
अरुण सिंह/फर्रुखाबाद: फर्रुखाबाद के हजारों परिवारों को बिजली संकट से छुटकारा म‍िलने जा रहा है. फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के बिजाधरपुर गांव में पांच करोड़ की लागत से विद्युत उपकेंद्र बनने जा रहा है. सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने विद्युत उपकेंद्र बनाने के लिए भूमि पूजन किया. 

दर्जनों गांवों की ब‍िजली समस्‍या का समाधान होगा
सदर विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कहा कि जो उनके पिता जी के समय नारा चलता था कि रोटी, बिजली, पानी, ब्रह्मदत्त की यही निशानी, उनके पदचिन्हों पर चलते हुए क्षेत्र की जनता के लिए विद्युत सप्लाई को बेहतर करने का काम हो रहा है. विधायक मेजर सुनील दत्त द्विवेदी ने कहा कि तीन दर्जन ट्रांसफॉर्मर पहले ही स्वीकृत हो चुके हैं. बीते दिन जसमई विद्युत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया था, वहां 7.5 करोड़ की लागत से बनेगा. आज ग्राम बिजधारपुर में विधुत उपकेंद्र का भूमि पूजन किया है. 

पांच करोड़ की लागत से विद्युत उपकेंद्र का होगा निर्माण 
बिजाधरपुर में 5 करोड की लागत से विद्युत उपकेंद्र बनेगा. इससे ग्राम बिजाधरपुर, धन्सुआ, रमपुरा निनौआ, पपियापुर, सातनपुर, नारायनपुर, भाऊपुर, कलान नगला, टिकुरियन नगला, अर्जुन नगला, कीरतपुर, फतेहगढ़, कुटरा बनखडिया आदि गांव को बेहतर ढंग से बिजली की आपूर्ति होगी. साथ ही अंडरग्राउंड सीवरेज के लिए भी बजट पास हो चुका है. 

2027 में 24 घंटे म‍िलेगी बिजली 
इन विद्युत उपकेंद्रों के बनने को लेकर विधायक ने बिजली विभाग के अधिकारियों और ठेकेदार के साथ बैठक कराने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि विद्युत उपकेंद्रों के निर्माण कार्य की उन्हें प्रतिदिन प्रगति रिपोर्ट चाहिए, ताकि इनका जल्द से जल्द निर्माण हो सके और जनता तक इनका लाभ पहुंच सके. विधायक ने कहा आने वाली गर्मी में विधानसभा क्षेत्रवासियों को किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो इसके लिए प्लानिंग तैयार करें और उसके बाद 2027 में विधानसभा क्षेत्रवासियों को 24 घंटे में 24 घंटे विद्युत सप्लाई दी जाएगी.

विधानसभा क्षेत्र में अच्‍छे कार्य होने चाहिए
इसके लिए जहां पर भी जिस अधिकारी से बात करनी हो या जो भी कमी हो उसे बताएं, उसे शासन स्तर से पूरा कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में करीब 70 किलोमीटर की झज्जर लेने हैं. वह बदल जानी चाहिए उन्हें हर हालत में इन लाइनों पर नए तार दिखने चाहिए. उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों से कहा कि विधानसभा क्षेत्र में ऐसा अच्छा कार्य करके जाएं ताकि यहां से जाने के बाद लोग आप लोगों का नाम लें, और कहें कि जो अधिकारी रहे थे, उन्होंने बेहतर कार्य किया है. 

Farrukhabad news

Trending news

