कानपुर की पूनम पांडे के नए अवतार पर फिर हंगामा, संतों और विहिप ने जताया विरोध, जानें क्या है पूरा मामला
कानपुर की पूनम पांडे के नए अवतार पर फिर हंगामा, संतों और विहिप ने जताया विरोध, जानें क्या है पूरा मामला

Kanpur News: कानपुर की पूनम पांडे इस बार देश की सबसे प्रसिद्ध रामलीला में मंदोदरी का रोल निभाने जा रही हैं. पूनम पांडे फिल्म और टीवी इंडस्ट्री की चर्चित अभिनेत्री हैं, वो अक्सर अपनी बोल्ड इमेज बयानों को लेकर विवादों में रहती हैं. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Sep 20, 2025, 05:10 PM IST
कानपुर की पूनम पांडे के नए अवतार पर फिर हंगामा, संतों और विहिप ने जताया विरोध, जानें क्या है पूरा मामला

Kanpur: उत्तर प्रदेश के कानपुर में पली बढ़ी व फिल्म और टीवी जगत की चर्चित अभिनेत्री पूनम पांडे देश की सबसे चर्चित दिल्ली की लवकुश रामलीला में मंदोदरी का दमदार किरदार निभाने जा रही हैं.पूनम पांडे अपने रोल को लेकर काफी उत्साहित हैं. रामलीला में इस तरह का गौरवपूर्ण और सम्मानित रोल निभाना उनके जीवन का सपना है जो इस वर्ष पूरा होने जा रहा है. हालांकि अभी उनके रोल में समय है लेकिन उन्होंने अभी से रिहर्सल शुरू कर दी है.   

लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार ने बताया कि, “जब हमने इस भूमिका के लिए पूनम पांडे से संपर्क किया तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी. उन्होंने कहा कि यह उनके जीवन का सपना है जो प्रभु श्रीराम की कृपा से पूरा हुआ है। लाइव मंचन में हजारों दर्शकों के सामने मंदोदरी को साकार करना चुनौतीपूर्ण है, इसलिए वह अभी से गहन रिहर्सल कर रही हैं.”

पूनम पांडे के रोल को लेकर संतों ने जताया विरोध
पूनम पांडे द्वारा रामलीला में मंदोदरी का रोल निभाने को लेकर विश्व हिंदू परिषद और संतों ने विरोध जताया है. प्रसिद्ध संत कंप्यूटर बाबा ने कहा कि रामचरितमानस में भगवान राम की लीलाएं उनके चरित्र और आदर्श पर आधारित हैं. इसलिए पात्र चयन में विवेक और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि मंदोदरी की जगह शूर्पणखा का पात्र दिया जाए, जो जैसा हो उसे वैसा ही चरित्र का निभाने के लिए पात्र देना चाहिए. 

वहीं विहिप लवकुश रामलीला समिति से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की अपील की है. लेकिन समिति ने विहिप के विरोध के बाद भी पूनम पांडे को लेकर अपना फैसला बदलने से इंकार कर दिया है. 

कौन हैं पूनम पांडे
पूनम पांडे का जन्म 11 मार्च 1991 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ था, जिसके कारण उनका यूपी से गहरा नाता रहा है. उन्होंने कानपुर से अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी की. इसके बाद मुंबई में अपना मॉडलिंग और एक्टिंग करियर शुरू किया. हालांकि वह फिल्मों से ज्यादा विवादों के लिए चर्चा में ज्यादा रहीं हैं. वह इंडस्ट्री में अपनी बोल्ड और अतरंगी  इमेज के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने 2020 में सैम बॉम्बे से शादी की थी, जिसके बाद उन्होंने उन पर मारपीट के आरोप लगाए और गोवा में उनके खिलाफ केस भी दर्ज कराया. 

पूनम पांडे की प्रमुख फिल्में
पूनम पांडे ने कर्मा द जर्नी, जीएसटी: गलती से सिर्फ़, जैसी फिल्मों और टीवी धारावाहिक सीआईडी में अपनी पहचान बनाई है. इस बार वह रामलीला के मंच पर प्रसिद्ध अभिनेता आर्य बब्बर के साथ नज़र आएंगी, जो रावण की भूमिका निभा रहे हैं.

कब शुरू हो रही लवकुश रामलीला
लाल किला मैदान में आयोजित लव कुश रामलीला का भव्य मंचन 22 सितम्बर से 3 अक्टूबर तक होगा, जबकि 2 अक्टूबर को दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा. 

