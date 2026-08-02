एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश को मुंह चिढ़ा रहा बांस-लकड़ी का ये पुल, 78 साल से लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर

राज्य चुनें
आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: यूपी को एक्सप्रेसवे वाला प्रदेश कहा जाता है. प्रदेश में नए नए एक्सप्रेसवे बन रहे हैं तो बड़े-बड़े पुल भी तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में एक गांव ऐसा भी है, जहां आज भी लोग अपनी जान जोखिम में डालकर बांस और लकड़ी से बने पुल के सहारे नदी पार करते हैं. बारिश इन गांव वालों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है.
78 साल बाद भी नहीं बना पुल
यह मामला रसूलाबाद विकासखंड की ग्राम पंचायत मिर्जापुर लकोठिया के मजरा बंदरहा का है. यहां पांडु नदी पर आज तक स्थायी पुल का निर्माण नहीं हो सकता. कई साल पहले ग्रामीणों ने अपनी जरूरत के हिसाब से आरसीसी के खंभों पर लकड़ी और बांस रखकर एक पुल तैयार किया था. समय के साथ यह पुल जर्जर होता गया, लेकिन इसे स्थायी बनाने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया.
आधा दर्जन गांव के लोग इसी पुल पर निर्भर
बंदरहा, बकीठिया, लकोठिया, कोला और पछियान पुरवा समेत आसपास के कई गांवों के हजारों लोग रोज इसी पुल से आते जाते हैं. अगर इस रास्ते का इस्तेमाल न करें तो लोगों को करीब 15 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर दूसरे रास्ते से जाना पड़ता है. यही वजह है कि खतरा होने के बावजूद लोग हर दिन इसी पुल से जान जोखिम में डालकर गुजरते हैं. बारिश इन लोगों के लिए आफत बनकर आती है.
मरीजों को होती है दिक्कत
बारिश में सबसे ज्यादा दिक्कत स्कूली बच्चों को होती है. कई अभिभावक खुद बच्चों को पुल तक छोड़ने आते हैं और स्कूल की छुट्टी के समय उनका इंतजार करते हैं. पुल पार कराते वक्त बच्चों के बैग अपने कंधों पर उठाकर उन्हें सुरक्षित निकालने की कोशिश करते हैं. वहीं मरीजों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए किसी भी आपात स्थिति में यह रास्ता बड़ी चुनौती बन जाता है. किसानों को भी अपनी फसल बाजार तक पहुंचाने के लिए इसी पुल पर निर्भर रहना पड़ता है.
शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही
ग्रामीणों का कहना है कि हर चुनाव में पुल बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं. इलाके की भाजपा विधायक पूनम संखवार ने पुल का प्रस्ताव भेजने की बात कही है. वहीं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव करते हैं. अब ग्रामीणों की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलेगा या फिर वर्षों पुरानी यह मांग आखिरकार पूरी भी होगी, क्योंकि यह पुल केवल नदी पार करने का रास्ता नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे अहम कड़ी है.