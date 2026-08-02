एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश को मुंह चिढ़ा रहा बांस-लकड़ी का ये पुल, 78 साल से लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर

शासन को प्रस्ताव भेजने की बात कही

ग्रामीणों का कहना है कि हर चुनाव में पुल बनाने का वादा किया जाता है, लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनप्रतिनिधि भूल जाते हैं. इलाके की भाजपा विधायक पूनम संखवार ने पुल का प्रस्ताव भेजने की बात कही है. वहीं क्षेत्र का प्रतिनिधित्व समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव करते हैं. अब ग्रामीणों की नजर इस बात पर टिकी है कि इस बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिलेगा या फिर वर्षों पुरानी यह मांग आखिरकार पूरी भी होगी, क्योंकि यह पुल केवल नदी पार करने का रास्ता नहीं, बल्कि हजारों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे अहम कड़ी है.