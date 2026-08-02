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एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश को मुंह चिढ़ा रहा बांस-लकड़ी का ये पुल, 78 साल से लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर

Kanpur dehat News: कानपुर देहात के रसूलाबाद विकासखंड में आधा दर्जन गांव के लोग अस्थायी पुल से जान जोखिम में डालकर रोजाना सफर करते हैं. बारिश में बांस-लकड़ी से बना यह पुल और खतरनाक हो जाता है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 02, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:44 PM IST
एक्सप्रेसवे वाले प्रदेश को मुंह चिढ़ा रहा बांस-लकड़ी का ये पुल, 78 साल से लोग जान जोखिम में डालकर कर रहे सफर
Image Credit: AI Image

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