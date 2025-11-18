Kanpur News: आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा, बेकाबू डबल डेकर स्लीपर बस पलटी, तीन की मौत; 24+ यात्री घायल

Kanpur Bus Accident News: कानपुर के आरौल थाना क्षेत्र में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे पर मंगलवार सुबह उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब एक डबल डेकर बस अचानक बेकाबू होकर डिवाइडर पर चढ़ी और पलट गई. टूटे शीशों, बिखरे सामान और घायल यात्रियों की चीखों के बीच रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची तो बस का आगे का हिस्सा पूरी तरह पिचक चुका था. कई यात्री तो सीट में फंस गए थे, जिन्हें सीट तोड़कर निकाला गया.

चालक और क्लीनर मौके से फरार

इस हादसे में एक मासूम के साथ ही तीन लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है. जबकि, 24 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. यात्रियों ने बताया कि हादसे से ठीक पहले चालक को झपकी आती महसूस हुई थी. हादसे के बाद चालक और क्लीनर मौके से भाग निकले. पुलिस ने बस को हटवाकर जांच शुरू कर दी है.

हादसे के कारणों की होगी जांच

हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस उपायुक्त (पश्चिम) श्री दिनेश त्रिपाठी खुद अस्पताल पहुंचे. उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना. साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से इलाज की जानकारी भी ली. डीसीपी ने अस्पताल प्रशासन और डॉक्टरों को सभी घायलों के त्वरित और समुचित इलाज के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए. इसके साथ ही हादसे के कारणों की गहन जांच के आदेश भी दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

बस से बिहार जा रहे थे यात्री

पुलिस के मुताबिक, यह बस दिल्ली से बिहार जा रही थी. तभी यह हादसे का शिकार हो गई. जैसे ही यह हादसा हुआ, आनन फानन में राहगीरों और एक्सप्रेसवे के टोल कर्मियों ने राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया. साथ ही पुलिस और एंबुलेंस को भी सूचित किया. इस बस में ज्यादातर यात्री यूपी और बिहार के अलग-अलग जिलों के हैं. मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

मेरठ में भी हुआ बड़ा हादसा

उधर, मेरठ के खरखौदा थाना क्षेत्र में भी दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है. वहां एनसीआर अस्पताल के पास एक ट्रक और पिकअप वाहन की टक्कर जोरदार टक्कर हो गई. जिससे एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई है. जबकि, 21 लोग घायल बताए जा रहे हैं. सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. सूचना के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक (यातायात) घटना स्थल पर पहुंचे और परिस्थितियों का निरीक्षण किया.



दोनों अधिकारियों ने अस्पताल जाकर घायलों और पीड़ित परिजनों से मुलाकात की और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. पुलिस का कहना है कि मामले की जांच शुरू कर दी गई है. जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी.

यह भी पढ़ें: Sonbhadra Mine Accident: सोनभद्र खनन हादसे में अब तक 7 की मौत, रेस्क्यू अभियान जारी, अभी भी चट्टान में दबी कई जिंदगी!