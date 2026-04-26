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AI से नकल का खेल बेनकाब; कानपुर होमगार्ड परीक्षा में हाई-टेक गिरोह गिरफ्तार

 Kanpur News:  कानपुर में आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर नकल कराने की साजिश रचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 26, 2026, 11:29 AM IST
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AI से नकल का खेल बेनकाब; कानपुर होमगार्ड परीक्षा में हाई-टेक गिरोह गिरफ्तार

कानपुर न्यूज/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर में आयोजित होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़े नकल गिरोह का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल कर नकल कराने की साजिश रचने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. इस घटना ने परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. 

AI और मिनी प्रिंटर से नकल की साजिश
दरअसल, यह मामला बी.एन.एस.डी. इंटर कॉलेज, चुन्नीगंज का है, जहां परीक्षा के दौरान आरोपी ए.आई. (AI) तकनीक का उपयोग कर प्रश्नपत्र हल करने की कोशिश कर रहे थे.  आरोपियों ने मोबाइल फोन से प्रश्नपत्र की फोटो खींचकर उसे AI के माध्यम से हल करवाया और फिर मिनी पॉकेट प्रिंटर से उत्तर निकालने की योजना बनाई थी.  यह पूरा ऑपरेशन बेहद सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था. 

मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी
पुलिस ने संदीप चंद्र विश्वकर्मा नामक व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार किया.  उसके पास से सील्ड प्रश्न-पुस्तिका, मोबाइल फोन और एक मिनी पॉकेट प्रिंटर बरामद किया गया. पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वह एन.सी.सी. कक्ष में बैठकर पूरे ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था. उसके द्वारा निकाले गए उत्तरों को परीक्षा कक्ष संख्या-21 में बैठे एक परिचित अभ्यर्थी तक पहुंचाया जाना था. 

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जांच में सामने आई बड़ी साजिश
जांच के दौरान यह भी पाया गया कि संदीप और उसका साथी निर्मल कुमार परीक्षा ड्यूटी से संबंधित किसी भी आधिकारिक सूची में शामिल नहीं थे.  न ही उनका नाम स्कूल के ड्यूटी चार्ट में था और न ही जिलाधिकारी कार्यालय की सूची में.  इससे साफ हुआ कि दोनों फर्जी तरीके से परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर गए थे. 

तीन मुख्य आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने इस मामले में कुल तीन मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है.  पूछताछ में यह भी सामने आया कि उन्हें अखिलेश यादव नामक व्यक्ति ने इस काम के लिए बुलाया था.  पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच कर रही है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस गिरोह में और कौन-कौन शामिल है. 

परीक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल
इस घटना के बाद परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठने लगे हैं.  हालांकि, पुलिस और प्रशासन का कहना है कि समय रहते कार्रवाई कर नकल की इस बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया.  आगे ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा और कड़ी किए जाने की बात कही जा रही है. 

यह भी पढ़ें : मथुरा में देह व्यापार का भंडाफोड़, CO आशना चौधरी के नेतृत्व में गेस्ट हाउस पर छापा; 7 लोग गिरफ्तार 
 

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