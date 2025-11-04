अखिलेश दुबे के खास सीओ ऋषिकांत शुक्ला पर गिरी गाज, कानपुर से मैनपुरी तक 100 करोड़ की अकूत संपत्ति का खुलासा

Kanpur News: कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे से गठजोड़ से सौ करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति अर्जित करने के आरोप में पुलिस उपाधीक्षक को डीजीपी ने निलंबित कर दिया है. यह कार्रवाई पूर्व पुलिस कमिश्नर के कार्यकाल में शुरू हुए ‘ऑपरेशन महाकाल’ के तहत हुई है.
Kanpur News/प्रवीण पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर के चर्चित वकील अखिलेश दुबे के साथ सांठगांठ और अकूत संपत्ति अर्जित करने के आरोप में मैनपुरी के सीओ भोगांव, पुलिस उपाधीक्षक ऋषिकांत शुक्ला को डीजीपी ने निलंबित कर दिया है. शासन ने न केवल उन्हें निलंबित किया, बल्कि उनकी विजिलेंस जांच की भी अनुमति दे दी है.
एसआईटी जांच में खुलासा
सूत्रों के मुताबिक, एसआईटी जांच में खुलासा हुआ कि ऋषिकांत शुक्ला ने अपनी सेवा अवधि में करीब 100 करोड़ रुपये की संपत्ति अर्जित की है. इनमें 12 स्थानों पर 92 करोड़ की संपत्तियां, आर्यनगर में 11 दुकानें, और कई बेनामी निवेश शामिल हैं. जांच में यह भी सामने आया कि कई संपत्तियों की खरीद-फरोख्त में सीओ के पैन कार्ड का इस्तेमाल हुआ था.
15 साल तक का सफर
ऋषिकांत शुक्ला की कानपुर में तैनाती भी चर्चा का विषय रही है. करीब 15 साल तक उन्होंने दरोगा से लेकर सीओ पद तक का सफर कानपुर में ही तय किया. इसी दौरान अखिलेश दुबे से उनकी गहरी नजदीकियां बनीं. अखिलेश दुबे फिलहाल पॉक्सो के झूठे मुकदमों और रंगदारी वसूली के आरोप में जेल में बंद है.
बर्खास्तगी की तलवार लटक रही
अखिलेश की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके करीबी पुलिसकर्मियों की भी कुंडली खंगाली थी, जिसमें सीओ ऋषिकांत शुक्ला, संतोष सिंह, विकास पांडेय और इंस्पेक्टर आशीष द्विवेदी के नाम सामने आए थे. एक पहले ही जेल जा चुका है, दूसरे पर बर्खास्तगी की तलवार लटक रही है, और अब तीसरे ऋषिकांत शुक्ला पर गाज गिर चुकी है.
ऑपरेशन महाकाल से जुड़ी बड़ी कार्रवाई
यह कार्रवाई पूर्व पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार के ऑपरेशन महाकाल से जुड़ी मानी जा रही है, जिसके तहत अपराधी और पुलिस गठजोड़ की जांच शुरू की गई थी. इसी जांच ने सीओ ऋषिकांत शुक्ला के खिलाफ शासन स्तर की पहली बड़ी कार्रवाई का रास्ता खोला.