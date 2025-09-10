कनपुरिया अंदाज में दिखे अक्षय कुमार, हजारों फैंन ने किया जबरदस्त स्वागत, Jolly LLB-3 का ट्रेलर लॉन्च

Kanpur News/प्रवीण पांडे: उत्तर प्रदेश के कानपुर में रेव-3 मॉल में बुधवार का नजारा किसी त्यौहार से कम नहीं था. हजारों फैंस की भीड़, हाथों में पोस्टर, कानपुरिया अंदाज़ और चारों तरफ़ गूंजती आवाजें,लव यू अक्षय... लव यू अक्षय... इसी बीच अभिनेता अक्षय कुमार, अरशद वारसी और सौरभ शुक्ला फैंस के बीच पहुंचे.अक्षय कुमार इस दौरान कनपुरिया अंदाज़ में दिखे. उन्होंने गले में बड़ा गमछा डाला हुआ था. वहीं, अरशद वारसी वकील की ड्रेस में पहुंचे और सौरभ शुक्ला फॉर्मल लुक में नजर आए.

फैंस की भारी भीड़ ट्रेलर लॉन्च में मौजूद रही. कई फैंस तो वकील की ड्रेस पहनकर पहुंचे थे. अक्षय और अरशद ने फैंस के बीच से सिनेमाहॉल में एंट्री की. फैंस के "लव यू-लव यू" शोर पर अक्षय ने मुस्कुराते हुए कहा कि थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपके पास ही आ रहा हूं.

इवेंट के दौरान अक्षय कुमार ने कानपुर के मशहूर डग्गू के लड्डू अपने हाथों से फैंस को खिलाए. करीब 5000 से ज्यादा फैंस कार्यक्रम में शामिल हुए. अक्षय के आने से पहले फैंस ने बाइक रैली निकाली और "जॉली स्टाइल" में पान भी बांटा.

पत्रकारों और फैंस से बातचीत में अक्षय ने कहा कि कानपुर आकर बहुत अच्छा लगा. शहर अब काफी बदल गया है, यहां मेट्रो भी आ गई है. पुलिस ने हमारी सुरक्षा का खास ध्यान रखा, इसके लिए धन्यवाद. आपको बता दें कि सुभाष कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 19 सितंबर को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.

