निलंबित सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री पहुंचे कानपुर, फूल-मालाओं से परिजनों ने किया स्वागत, कह दी ये बड़ी बात...

PCS Alankar Agnihotri News: उत्तर प्रदेश कैडर के 2019 बैच के पीसीएस (PCS) अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से अपने नाटकीय इस्तीफे के कारण इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं. अपने पद से इस्तीफा देने के बाद वह पहली बार कानपुर स्थित अपने घर पहुंचे हैं. जहां उनके परिवार वालों ने अलंकार अग्निहोत्री का स्वागत किया.

UGC रेगुलेशन उनकी विघटनकारी नीति-अग्निहोत्री

अपने घर पहुंचे अलंकार अग्निहोत्री ने UGC रेगुलेशन को विघटनकारी नीति ठहराया. इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि देश के सर्वोच पद पर जो दो लोग बैठे हैं उनकी यह सोची समझी साजिश है. आगे अग्निहोत्री ने कहा कि यूजीसी रेगुलेशन इस समाज को बांटने का काम करेगा. कलराज मिश्रा के विरोध के बाद भी सरकार ने इसको वापस नहीं लिया.

अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सराहा

सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले को संज्ञान में लिया और उस पर रोक लगाई. सुप्रीम कोर्ट भी जानती है कि यह समाज के बंटवारे के लिए है. दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के 'इक्विटी रेगुलेशन 2026' (Promotion of Equity in HEIs Regulations, 2026) पर आदेश जारी किया है. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों के कार्यान्वयन पर अंतरिम रोक लगा दी है. साथ ही इन्हें 'स्थगित' रखने का निर्देश दिया है.

अलंकार ने क्यों दिया था इस्तीफा?

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में केंद्र सरकार और यूजीसी को नोटिस जारी कर 19 मार्च तक जवाब मांगा है. अब अगर अलंकार अग्निहोत्री की बात करें तो उन्होंने 26 जनवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके पीछे की वजह अग्निहोत्री ने यूजीसी (UGC) के नए नियमों को बताया. साथ ही माघ मेला के दौरान शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ हुए दुर्व्यवहार पर नाराजगी जताई थी.

भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने खोला मोर्चा

अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के तुरंत बाद यूपी सरकार ने उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया. इतना ही नहीं उन्हें शामली जिला मजिस्ट्रेट ऑफिस से संबद्ध कर दिया. उधर, बरेली में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने यूजीसी के समर्थन और अलंकार अग्निहोत्री के विरोध में मोर्चा खोल दिया है. वहीं अग्निहोत्री के राजनीति में शामिल होने के भी संकेत मिल रहे हैं.

