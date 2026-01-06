‘अल्लाह’ और ‘मोहम्मद’ नाम वाले लोअर-टीशर्ट....यूपी के बाजार में मचा बवाल

ज्ञानेंद्र प्रताप/उन्नाव: यूपी के उन्नाव में लोअर और टीशर्ट पर 'अल्लाह' और 'मोहम्मद' जैसे धार्मिक नाम लिखे होने को लेकर व्यापारियों ने कड़ी नाराजगी जताई है. धवन रोड स्थित दुकानदारों ने इन कपड़ों की बिक्री पर रोक लगाते हुए विक्रेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

यह है पूरा मामला

बता दें कि धवन रोड मार्केट, उन्नाव सदर कोतवाली क्षेत्र के मुख्य शहर की बाजार है. जहां रोजाना बड़ी संख्या में शहर और ग्रामीण इलाके के लोग खरीदारी करने आते हैं. यहां धवन रोड में एक विक्रेता के द्वारा दिल्ली के शाहीन बाग से JMD नाम की दुकान से माल मंगवाया गया. लोवर और टी शर्ट जब स्थानीय दुकानदारों ने खोले तो उनके होश उड़ गए. लोअर और टी शर्ट में एक तो आकर्षित करने के लिए कार्टून बनाया गया है तो वहीं मुस्लिम संप्रदाय से जुड़े शब्दों का उपयोग कार्टून के ऊपर उर्दू शब्दों में किया गया है.

उर्दू में अल्लाह और मोहम्मद नाम लिखे

बताया जा रहा है की कपड़ों में उर्दू में अल्लाह और मोहम्मद जैसे धार्मिक नाम लिखे हैं. इसको लेकर दुकानदारों में नाराजगी है. धवन रोड के दुकानदारों ने इस पर आपत्ति जताई. दुकानदारों ने बताया कि यह विवादित माल दिल्ली के शाहीन बाग स्थित जेएमडी (JMD) दुकान से थोक में मंगाया गया था, कुछ दुकानदारों का कहना है कि माल मंगाते समय उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि कपड़ों पर इस तरह के धार्मिक नाम लिखे हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

विक्रेताओं पर कार्यवाही की मांग

जैसे ही यह बात सामने आई, बाजार में चर्चा शुरू हो गई और दुकानदारों ने स्वयं इसका विरोध करना शुरू कर दिया. धवन रोड मार्केट के दुकानदारों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि इस प्रकार के कपड़े न तो बेचे जाएंगे और न ही भविष्य में मंगाए जाएंगे. वहीं कई दुकानदारों ने तत्काल ऐसे कपड़ों को अपनी दुकान से हटा लिया. दुकानदारों ने मांग करते हुए कहा कि ऐसे थोक विक्रेताओं और निर्माताओं को इस संबंध में स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाएं, ताकि भविष्य में इस तरह का माल बाजार में न पहुंचे और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए.

ऐसे लोअर पहनने पर रोक की मांग

वहीं, जब इस मामले की जानकारी पुलिस को हुई तो पुलिस ने ऐसे कपड़े मार्केट से जब्त कर लिए. दुकानदार दीन मोहम्मद ने इसको लेकर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिनके द्वारा ये किया जा रहा है, उनपर कार्रवाई की जाए. शहर काजी मौलाना निसार अहमद मिस्बाही ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि यह कौन सी बात है आप लोअर बनाया ना, उसे पर अल्लाह रसूल मोहम्मद यह लिखकर किसी की इज्जत के साथ क्यों खिलवाड़ किया जा रहा है. ऐसे लोअर पहने भी नहीं चाहिए.

यह भी पढ़ें : 12 साल की बेटी को उठा लाऊंगा....शादीशुदा बॉयफ्रेड के बेटे ने दी महिला को धमकी..लाखों की ठगी के बाद मुंबई की पीड़िता हलकान

यह भी पढ़ें : अम्बेडकरनगर को नए साल का बड़ा तोहफा: 700 करोड़ से बनेगी फोरलेन कॉरिडोर रोड, जाम से मुक्ति, हवा से होंगी बातें