कानपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग का गला दबाने का आरोप, कार पार्किंग में डस्टबिन रखने को लेकर हुआ विवाद

कानपुर/प्रवीण पांडे: कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद हो गया. आरोप है कि जिसके बाद दबंग युवक ने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग के घर में घुसकर गाली-गलौज व मारपीट की. इतना ही आरोपियों ने उनके बेटे और बुजुर्ग का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया और पुलिस से शिकायत करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी.

सीसीटीवी में कैद हुई करतूत

वीडियो बनाने पर आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल छीन कर धक्का-मुक्की शुरू कर दी. मामले की शिकायत बुजुर्ग ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ नवाबगंज थाने एफआईआर दर्ज कर ली गई है वही .दबंगों की सारी करतूत CCTV में कैद हो गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

नवाबगंज इलाके का मामला

दरअसल नवाबगंज स्थित परवरिश बगला सोसाइटी निवासी 70 साल के मनमोहन जालान ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि सोसाइटी में रहने वाले संजय नेवटिया जबरन उनकी पार्किंग में कार व कूड़ादान रखते हैं. कई बार सोसाइटी के पदाधिकारियों से शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ. तब उन्होंने आईजीआरएस में शिकायत की. जिस पर आरोपी रंजिश मानने लगे.

जान से मारने की कोशिश का आरोप

29 अगस्त को आरोपियों ने अपने साथी सोहित गुप्ता, श्याम गुप्ता, रमेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, शुभम नेवटिया, मयंक नेवटिया समेत अन्य के साथ के साथ उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज की. विरोध करने पर आरोपितों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उनके बेटे का गला दबाकर जान से मारने की प्रयास किया.

आरोपियों पर एफआईआर

जब उन्होंने मामले की शिकायत नवाबगंज पुलिस से की तो आरोपियों ने जबरन समझौता करा लिया. जिसके बाद वृद्ध ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की. जिसके बाद दबंग आरोपियों पर FIR दर्ज कर लिया गया है.

