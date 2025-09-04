कानपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग का गला दबाने का आरोप, कार पार्किंग में डस्टबिन रखने को लेकर हुआ विवाद
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2908268
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कानपुर में घर में घुसकर बुजुर्ग का गला दबाने का आरोप, कार पार्किंग में डस्टबिन रखने को लेकर हुआ विवाद

Kanpur Crime News: कानपुर जिले में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद में बुजुर्ग के घर में घुसकर गाली-गलौज व मारपीट करने के आरोप लगे हैं. पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की पड़ताल शुरू की है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:08 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

kanpur news
kanpur news

कानपुर/प्रवीण पांडे: कानपुर के नवाबगंज थाना क्षेत्र में कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद हो गया. आरोप है कि जिसके बाद दबंग युवक ने साथियों के साथ मिलकर बुजुर्ग के घर में घुसकर गाली-गलौज व मारपीट की. इतना ही आरोपियों ने उनके बेटे और बुजुर्ग का गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया और पुलिस से शिकायत करने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी भी दी.

सीसीटीवी में कैद हुई करतूत
वीडियो बनाने पर आरोपियों ने पीड़ित का मोबाइल छीन कर धक्का-मुक्की शुरू कर दी. मामले की शिकायत बुजुर्ग ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ नवाबगंज थाने एफआईआर दर्ज कर ली गई है वही .दबंगों की सारी करतूत CCTV में कैद हो गई. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

नवाबगंज इलाके का मामला
दरअसल नवाबगंज स्थित परवरिश बगला सोसाइटी निवासी 70 साल के मनमोहन जालान ने पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि सोसाइटी में रहने वाले संजय नेवटिया जबरन उनकी पार्किंग में कार व कूड़ादान रखते हैं. कई बार सोसाइटी के पदाधिकारियों से शिकायत के बावजूद कुछ नहीं हुआ. तब उन्होंने आईजीआरएस में शिकायत की. जिस पर आरोपी रंजिश मानने लगे.

Add Zee News as a Preferred Source

जान से मारने की कोशिश का आरोप
29 अगस्त को आरोपियों ने अपने साथी सोहित गुप्ता, श्याम गुप्ता, रमेश गुप्ता, राहुल गुप्ता, शुभम नेवटिया, मयंक नेवटिया समेत अन्य के साथ के साथ उनके घर पहुंचकर गाली-गलौज की. विरोध करने पर आरोपितों ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और उनके बेटे का गला दबाकर जान से मारने की प्रयास किया.

आरोपियों पर एफआईआर
जब उन्होंने मामले की शिकायत नवाबगंज पुलिस से की तो आरोपियों ने जबरन समझौता करा लिया. जिसके बाद वृद्ध ने मामले की शिकायत पुलिस कमिश्नर कार्यालय में की. जिसके बाद दबंग आरोपियों पर FIR दर्ज कर लिया गया है.

पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात बदमाश सुनील लोनिया का हाफ एनकाउंटर, 15 हजार के इनामी के पैर में लगी गोली

 

TAGS

Kanpur crime news

Trending news

Kanpur crime news
घर में घुसकर बुजुर्ग का गला दबाने का आरोप, पार्किंग में डस्टबिन रखने पर हुआ विवाद
up special train
दिवाली-छठ पर घर जाने की टेंशन खत्म! रेलवे चलाएगा 3600 त्योहार स्पेशल ट्रेन
Barabanki
बाराबंकी: पुलिस के लिए सिरदर्द बने कुख्यात बदमाश का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
Barabanki
बाराबंकी:ABVP छात्रों पर लाठीचार्ज मामले में बड़ा एक्शन,रामस्वरूप यूनिवर्सिटी पर FIR
Prayagraj
प्रयागराज आने-जाने वाले ध्यान दें,15 दिन बंद रहेगा फाफामऊ ब्रिज,इन रास्तों से एंट्री
RPF-GRP
RPF-GRP को चेकिंग में बड़ी सफलता, DDU जंक्शन पर एक शख्स का खोला बैग तो मचा हड़कंप
brother attacked his brother
बलरामपुर में खौफनाक वारदात! छोटे भाई ने ही बड़े भाई पर किया जानलेवा हमला
etawah bus accident
कानपुर-आगरा हाईवे पर बड़ा हादसा, 15 से ज्यादा यात्री हुए घायल, कई की हालत गंभीर
Varanasi Rain Alert
काशी में सूर्यदेव के दर्शन! गरज-चमक के साथ होगी बारिश, जानें कैसा रहेगा मौसम का रुख?
weather in uttarakhand
उत्तराखंड में सुस्त पड़ेगा मॉनसून! टिहरी-पौड़ी समेत इन जिलों में बारिश का येलो अलर्ट
;