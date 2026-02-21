औरैया में बर्बर वारदात, 18 भेड़ों को धारदार हथियार से काट डाला, कई गंभीर घायल

Auraiya News: औरैया जिले में देर रात हुई एक बर्बर घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया. पशुपालक राम लखन के बाड़े में अज्ञात हमलावर ने घुसकर भेड़ों के झुंड पर धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया.
Trending Photos
Auraiya News/Gaurav Shrivastava: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के सहायल थाना क्षेत्र के नवी मोहन सुख गांव में देर रात एक बर्बर घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया. पशुपालक राम लखन के बाड़े में अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियारों से भेड़ों के झुंड पर ताबड़तोड़ हमला किया. इस वारदात में 18 भेड़ों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 11 गंभीर रूप से घायल हो गईं. पशुपालक के पास कुल लगभग 70 भेड़ें थीं, जिनमें से अधिकांश इस हमले का शिकार बनीं.
कब की है ये घटना?
घटना रात के समय हुई, जब गांव वासी गहरी नींद में थे. घर बाड़े से करीब 100 मीटर दूर होने के कारण किसी को शोर या हलचल का पता नहीं चला. शनिवार सुबह करीब 5 बजे राम लखन बाड़े पहुंचे तो खून से लथपथ मंजर देखकर वे स्तब्ध रह गए. लहूलुहान भेड़ें तड़प रही थीं, जबकि कई का दम निकल चुका था. उन्होंने तुरंत डॉयल 112 पर सूचना दी.
कई भेडों के हालत नाजुक
सूचना मिलते ही सहायल थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसमें थानाध्यक्ष विनोद राजपूत और दारोगा राजीव सिंह शामिल थे. पशु चिकित्सक भी घटनास्थल पर पहुंचे और घायल भेड़ों का प्राथमिक उपचार शुरू किया. कुछ घायल भेड़ों की हालत नाजुक बताई जा रही है.
CO का बयान
बिधूना क्षेत्र अधिकारी पुनीत मिश्रा ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि 21 तारीख को थाना सहायल मे राम लखन पुत्र बचकानी बाड़े के पास बंदी भेड़ों की घायल अवस्था में सूचना प्राप्त हुई, सूचना पर थाना पुलिस एवं पशु चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे. जांच करने पर 18 भेड़ मृतक व 11 भेड़ घायल पाई गई. पशु चिकित्सा अधिकारी द्वारा घायल भेड़ का इलाज किया जा रहा है, तहरीर प्राप्त आगे की कार्रवाई की जा रही है. मौके पर शांति व्यवस्था कायम है.
मालिक का दर्द छलका
राम लखन ने बताया कि साहब, किसी ने मेरी भेड़ें काट दीं. छोटी-बड़ी मिलाकर करीब 70 भेड़ें थीं. 25 से 30 मरी पड़ी हैं, कुछ घायल हैं. घर थोड़ी दूरी पर है, रात में कुछ पता नहीं चला. सुबह 5 बजे जानकारी हुई. अब किसका नाम लें, कुछ समझ नहीं आ रहा.
प्रारंभिक जांच में पुरानी रंजिश की आशंका जताई जा रही है. हमलावर ने जानबूझकर रात के अंधेरे का फायदा उठाया. पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश के लिए छापेमारी शुरू कर दी है. गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है, जबकि पशुपालकों में आक्रोश व्याप्त है. इस घटना से राम लखन की आजीविका पर गहरा असर पड़ा है. पुलिस ने लोगों से किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की अपील की है. जांच जारी है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने का दावा किया जा रहा है.