कानपुर के काकदेव में अपार्टमेंट की जमीन धंसी: 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

प्रशासन की तत्परता और रेस्क्यू ऑपरेशन

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं. राहत और बचाव कार्य को शुरू किया गया है. एहतियात के तौर पर पूरी सोसायटी को तत्काल प्रभाव से खाली करा लिया गया है. प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के कारण अब तक 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. किसी के हताहत होने की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एंबुलेंस को मौके पर तैनात रखा गया है.