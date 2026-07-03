कानपुर के काकदेव में अपार्टमेंट की जमीन धंसी: 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

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कानपुर न्यूज/प्रवीन पाण्डे : उत्तर प्रदेश के कानपुर में व्यस्त काकदेव इलाके में आज एक बड़ी दुर्घटना उस समय घटित हुई जब हरमोनी विला अपार्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा अचानक जमीन में धंस गया. इस अचानक हुई घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. अपार्टमेंट की नींव कमजोर होने और जमीन धंसने के कारण वहां खड़ी कई गाड़ियां देखते ही देखते गहरे गड्ढे में समा गईं.
अचानक आई आपदा
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, सुबह के समय अचानक तेज आवाज के साथ अपार्टमेंट का एक हिस्सा नीचे की ओर धंसने लगा. लोगों को कुछ समझ आता, उससे पहले ही परिसर की जमीन में दरारें पड़ गईं. इस दृश्य को देखकर वहां रह रहे निवासियों में दहशत फैल गई और वे अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर की ओर भागे.
प्रशासन की तत्परता और रेस्क्यू ऑपरेशन
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें तत्काल मौके पर पहुंच गईं. राहत और बचाव कार्य को शुरू किया गया है. एहतियात के तौर पर पूरी सोसायटी को तत्काल प्रभाव से खाली करा लिया गया है. प्रशासन की त्वरित कार्रवाई के कारण अब तक 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है. किसी के हताहत होने की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एंबुलेंस को मौके पर तैनात रखा गया है.
वाहनों को हुआ भारी नुकसान
जमीन धंसने के कारण अपार्टमेंट के पार्किंग क्षेत्र में खड़ी कई कारें और दोपहिया वाहन गड्ढे में गिर गए. मलबे और जमीन के भीतर समाई गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन और अन्य आधुनिक उपकरणों की मदद ली जा रही है। मौके पर नगर निगम और केडीए के अधिकारियों को भी तलब किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि आखिर जमीन धंसने का मुख्य कारण क्या था.
जांच के आदेश
प्रारंभिक तौर पर माना जा रहा है कि बेसमेंट की खुदाई या आसपास के निर्माण कार्यों की वजह से मिट्टी ढीली हो सकती है. जिला प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं. इलाके की घेराबंदी कर दी गई है ताकि कोई अनहोनी न हो. फिलहाल, पूरी कोशिश इस बात पर है कि मलबे में कोई फंसा न रहे और स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लाया जाए.