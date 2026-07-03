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कानपुर के काकदेव में अपार्टमेंट की जमीन धंसी: 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Kanpur News: कानपुर में व्यस्त काकदेव इलाके में आज एक बड़ी दुर्घटना उस समय घटित हुई जब हरमोनी विला अपार्टमेंट का एक बड़ा हिस्सा अचानक जमीन में धंस गया. इस अचानक हुई घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 03, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 12:13 PM IST
कानपुर के काकदेव में अपार्टमेंट की जमीन धंसी: 50 से ज्यादा लोग सुरक्षित बाहर निकाले गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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