BJP को सत्ता से बाहर करना है तो हमारे साथ आएं, कानपुर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की अपील

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प्रवीण पांडे/कानपुर: ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में आयोजित एक विशाल जनसभा के दौरान समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों पर जमकर राजनीतिक हमले किए. आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों का बिगुल फूंकते हुए उन्होंने घोषणा की कि भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए समान विचारधारा वाले दलों को AIMIM के साथ हाथ मिलाना चाहिए. उन्होंने कहा कि गठबंधन पर अंतिम फैसला 2 अक्टूबर तक ले लिया जाएगा. इसके साथ ही ओवैसी ने कानपुर की सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ने और खुद घर-घर जाकर पैदल प्रचार करने का संकल्प जताया.
50 हजार से अधिक लोग बेघर हो गए
विपक्ष को घेरते हुए ओवैसी ने मुजफ्फरनगर दंगों का प्रमुखता से जिक्र किया. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के मुख्यमंत्रित्व काल में 50 हजार से अधिक लोग बेघर हो गए थे, जो देश के विभाजन के बाद का सबसे बड़ा विस्थापन था. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने केवल अपने पैतृक क्षेत्र सैफई में मेडिकल कॉलेज और एयरस्ट्रिप का विकास किया, जबकि आजमगढ़ जैसे क्षेत्रों की उपेक्षा की.
सहारनपुर मस्जिद ध्वस्तीकरण का जिक्र किया
स्थानीय स्तर पर बाबू पुरवा और बेकनगंज में सरकारी इंटर कॉलेज, रिजवान उल्लाह अस्पताल में 100 बेड के विस्तार और कर्नलगंज में कब्रिस्तान के लिए जमीन जैसे अधूरे दावों को लेकर भी उन्होंने स्थानीय नेतृत्व को आड़े हाथों लिया. बर्रा इलाके में 100 साल पुराने कब्रिस्तान और सहारनपुर में मस्जिदों के ध्वस्तीकरण पर ओवैसी ने प्रशासन पर सुप्रीम कोर्ट के नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि नवंबर 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी तोड़फोड़ से पहले 15 दिन का नोटिस, जवाब और सुनवाई की कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए.
युवाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक होना चाहिए
इसके विपरीत कानपुर विकास प्राधिकरण ने महज 24 घंटे के नोटिस पर कब्रों को ध्वस्त कर दिया, जो कि जीवितों और मृतकों दोनों के अधिकारों का हनन है. राज्य में 70% मुसलमानों की प्राथमिक शिक्षा पूरी न हो पाने के पीछे उन्होंने विपक्षी दलों की केवल वोट बैंक वाली नीतियों को जिम्मेदार ठहराया और युवाओं को अधिकारों के प्रति जागरूक होने का आह्वान किया. असदुद्दीन ओवैसी ने राष्ट्रीय लोक दल प्रमुख जयंत चौधरी और उनके परिवार के खिलाफ इस्तेमाल की गई अभद्र भाषा पर कड़ा ऐतराज जताया.
अमर्यादित बयानबाजी करना गलत
उन्होंने कहा कि मैं जयंत चौधरी और उनकी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूं. वे भाजपा के साथ हैं और मैं राजनीतिक रूप से उनके खिलाफ हूं, लेकिन किसी को यह अधिकार नहीं है कि वह उनके खिलाफ इस तरह की भद्दी, गंदी और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करे, जो लोग कल तक आपके साथ थे, उनके बारे में चौधरी चरण सिंह के परिवार का संदर्भ देकर ऐसी अमर्यादित बयानबाजी करना केवल आपकी राजनीतिक संकीर्णता को दर्शाता है.
लोकतंत्र में किसी का अहंकार काम नहीं आता
ओवैसी ने कड़े शब्दों में कहा कि कुछ नेताओं के भीतर अति-अहंकार आ गया है, जिससे वे खुद को किसी का भी करियर बनाने या बिगाड़ने वाला समझने लगे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति का अहंकार काम नहीं आता जनता अपने वोट से और ईश्वर की कृपा से ही किसी को सफलता और सम्मान मिलता है. इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में उलझे नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी सोच केवल उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं तक सीमित रखने के बजाय उससे आगे भी देखनी चाहिए.