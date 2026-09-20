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BJP को सत्ता से बाहर करना है तो हमारे साथ आएं, कानपुर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की अपील

Kanpur News: कानपुर पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए समान विचारधा वाले दलों को साथ आना चाहिए.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 20, 2026, 11:07 PM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:07 PM IST
BJP को सत्ता से बाहर करना है तो हमारे साथ आएं, कानपुर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की अपील
Image Credit: Asaduddin Owaisi

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