BJP को सत्ता से बाहर करना है तो हमारे साथ आएं, कानपुर में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने की अपील

लोकतंत्र में किसी का अहंकार काम नहीं आता

ओवैसी ने कड़े शब्दों में कहा कि कुछ नेताओं के भीतर अति-अहंकार आ गया है, जिससे वे खुद को किसी का भी करियर बनाने या बिगाड़ने वाला समझने लगे हैं. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी व्यक्ति का अहंकार काम नहीं आता जनता अपने वोट से और ईश्वर की कृपा से ही किसी को सफलता और सम्मान मिलता है. इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति में उलझे नेताओं को नसीहत देते हुए कहा कि राजनीतिक दलों को अपनी सोच केवल उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं तक सीमित रखने के बजाय उससे आगे भी देखनी चाहिए.