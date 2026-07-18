कानपुर में सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े, लाठी-डंडों से किया वार; पुलिस पर हमला करने वालों का हुआ हिसाब

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Kanpur News/ प्रवीण पांडेय: उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के चौबेपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव में मारपीट की सूचना पर पुलिस पहुंची. जहां बीच बचाव करने पर एक पक्ष ने पुलिस पर ही हमला कर दिया. जिससे दो सिपाही घायल हो गए हैं. डायल 112 की गाड़ी के शीशे टूट गए. इस मामले में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है. बताया जा रहा है कि पारिवारिक विवाद में मारपीट की सूचना पुलिस को मिली थी.
मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला
एसीपी बिल्हौर अंकित कुमार ने बताया कि डायल 112 को सूचना मिली थी कि दो पक्ष आपस में गाली-गलौज और मारपीट कर रहे हैं. यह सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, तो दोनों पक्ष पुलिस के सामने ही भिड़ गए. बीच बचाव करने पर एक पक्ष ने पुलिसकर्मियों के साथ गाली-गलौज और धक्का-मुक्की शुरू कर दी. हमलावरों ने न सिर्फ पुलिस से मारपीट की, बल्कि सरकारी वाहन (पीआरवी गाड़ी) के शीशे भी तोड़कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया.
पुलिस में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा किया दर्ज
एसीपी बिल्हौर अंकित कुमार ने बताया कि इस मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है. साथ ही दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है. पुलिस की मानें तो अतिरिक्त पुलिस बल ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में ले लिया. पुलिस ने सरकारी कार्य में बाधा डालने और संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की धाराओं में अलग से मुकदमा दर्ज किया है.
रूरा थाना क्षेत्र में भी पुलिस पर हमला
उधर, ठीक ऐसी ही घटना कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के अमर सिंह का पुरवा गांव से सामने आई है. यहां डायल-112 पर दो पक्षों में मारपीट होने की सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंची पीआरवी (PRV) टीम जब विवाद शांत कराने लगी, तो नशे में धुत एक मुख्य आरोपी और उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और पथराव शुरू कर दिया. इस हमले में कांस्टेबल प्रेमराज शाक्य और होमगार्ड देवेंद्र दुबे गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
इस मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी (रामदीन) को गिरफ्तार कर लिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है.