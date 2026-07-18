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कानपुर में सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े, लाठी-डंडों से किया वार; पुलिस पर हमला करने वालों का हुआ हिसाब

Kanpur News: कानपुर के चौबेपुर थाना क्षेत्र के भवानीपुर गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां दो पक्षों में मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस पर हमला हुआ है. बताया जा रहा है कि मारपीट की सूचना पर डायल 112 पहुंची थी. पुलिस के सामने ही दोनों पक्ष भिड़ गए. बीच बचाव करने पर एक पक्ष ने पुलिस पर हमला कर दिया. इस मारपीट के दौरान दो सिपाही घायल हुए हैं.

Written ByPooja Singh
Published: Jul 18, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:16 AM IST
कानपुर में सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े, लाठी-डंडों से किया वार; पुलिस पर हमला करने वालों का हुआ हिसाब
Image Credit: Kanpur NewsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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