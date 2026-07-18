कानपुर में सरकारी गाड़ी के शीशे तोड़े, लाठी-डंडों से किया वार; पुलिस पर हमला करने वालों का हुआ हिसाब

रूरा थाना क्षेत्र में भी पुलिस पर हमला

उधर, ठीक ऐसी ही घटना कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र के अमर सिंह का पुरवा गांव से सामने आई है. यहां डायल-112 पर दो पक्षों में मारपीट होने की सूचना मिली थी. सूचना पर पहुंची पीआरवी (PRV) टीम जब विवाद शांत कराने लगी, तो नशे में धुत एक मुख्य आरोपी और उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया और पथराव शुरू कर दिया. इस हमले में कांस्टेबल प्रेमराज शाक्य और होमगार्ड देवेंद्र दुबे गंभीर रूप से घायल हैं. जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.