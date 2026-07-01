औरैया प्रशासन में बड़ा फेरबदल: तीन तहसीलों को मिले नए SDM

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SDM Transfer Auraiya: उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया गया है. यहां पर तीन SDM के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत बिधूना, औरैया सदर और अजीतमल तहसील के कप्तानों को बदला गया है. इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाना और आम जनता की समस्याओं का समय पर निस्तारण करना है.
जानिए किसे कहां मिली नई जिम्मेदारी
प्रशासनिक आदेश के मुताबिक, औरैया जिले की तीनों प्रमुख तहसीलों में नए उपजिलाधिकारियों की तैनाती इस प्रकार की गई है.
कमल कुमार सिंह (SDM बिधूना): वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी कमल कुमार सिंह को अब बिधूना तहसील की कमान सौंपी गई है. बिधूना क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी और राजस्व मामलों को सुलझाना अब उनकी मुख्य प्राथमिकता होगी.
गरिमा सोनकिया (SDM औरैया): तेजतर्रार अधिकारी गरिमा सोनकिया को औरैया सदर तहसील का नया उपजिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. जिला मुख्यालय से जुड़ी होने के कारण यह तहसील काफी संवेदनशील और महत्वपूर्ण मानी जाती है.
अमित कुमार त्रिपाठी (SDM अजीतमल): अमित कुमार त्रिपाठी को अजीतमल तहसील की जिम्मेदारी दी गई है. स्थानीय प्रशासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने में उनकी भूमिका अहम होगी.
क्यों किया गया यह प्रशासनिक बदलाव?
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस तरह के प्रशासनिक बदलाव रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसके पीछे प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाना एक बड़ा कारण होता है. बदलाव का मुख्य उद्देश्य तहसीलों में पेंडिंग पड़े राजस्व के मामलों को तेजी से निपटाना, फरियादियों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेना और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाना है. नए अधिकारियों के आने से उम्मीद जताई जा रही है कि तहसील स्तर पर कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.
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