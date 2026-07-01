औरैया प्रशासन में बड़ा फेरबदल: तीन तहसीलों को मिले नए SDM

क्यों किया गया यह प्रशासनिक बदलाव?

सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस तरह के प्रशासनिक बदलाव रूटीन प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं, लेकिन इसके पीछे प्रशासनिक कार्यकुशलता को बढ़ाना एक बड़ा कारण होता है. बदलाव का मुख्य उद्देश्य तहसीलों में पेंडिंग पड़े राजस्व के मामलों को तेजी से निपटाना, फरियादियों की शिकायतों पर तुरंत एक्शन लेना और स्थानीय स्तर पर कानून व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाना है. नए अधिकारियों के आने से उम्मीद जताई जा रही है कि तहसील स्तर पर कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी.