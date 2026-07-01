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औरैया प्रशासन में बड़ा फेरबदल: तीन तहसीलों को मिले नए SDM

SDM Transfer Auraiya: प्रदेश के औरैया जिले में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत और दुरुस्त करने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया गया है. यहां पर तीन SDM के कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इस प्रशासनिक फेरबदल के तहत बिधूना, औरैया सदर और अजीतमल तहसील के कप्तानों को बदला गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 01, 2026, 01:32 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 01:32 PM IST
औरैया प्रशासन में बड़ा फेरबदल: तीन तहसीलों को मिले नए SDM
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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