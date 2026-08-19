औरैया डबल मर्डर केस: पूर्व मंत्री कमलेश पाठक समेत 10 दोषियों को उम्रकैद

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Former SP MLA Kamlesh Pathak: उत्तर प्रदेश औरैया के चर्चित डबल मर्डर केस में एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व सपा विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश पाठक समेत सभी 10 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अधिवक्ता और पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष मंजुल चौबे तथा उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की हत्या के मामले में सभी आरोपियों को दोषी माना था. लंच के बाद अदालत ने सजा का ऐलान किया। इस फैसले के बाद करीब छह साल पुराने इस चर्चित हत्याकांड में न्यायिक प्रक्रिया का अहम पड़ाव पूरा हो गया.
15 मार्च 2020 को दिनदहाड़े हुई थी दोहरी हत्या
यह मामला 15 मार्च 2020 का है. औरैया में अधिवक्ता मंजुल चौबे और उनकी चचेरी बहन सुधा चौबे की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई थी. मामला बेहद चर्चित होने के कारण पुलिस जांच से लेकर अदालत की सुनवाई तक इस पर लगातार लोगों की नजर बनी रही. मंजुल चौबे अधिवक्ता होने के साथ पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष भी रहे थे. उनकी और उनकी चचेरी बहन की हत्या के बाद परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की थी. पुलिस ने मामले की जांच आगे बढ़ाई और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की.
पूर्व विधायक और मंत्री कमलेश पाठक भी आरोपी
इस मामले में पूर्व सपा विधायक और पूर्व मंत्री कमलेश पाठक का नाम भी सामने आया था. मुकदमे की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अदालत में मामले से जुड़े साक्ष्य और गवाह पेश किए गए. लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद एमपी-एमएलए कोर्ट ने कमलेश पाठक समेत कुल 10 आरोपियों को दोषी करार दिया. अदालत के दोष सिद्ध करने के बाद सभी की नजरें सजा के ऐलान पर थीं. कोर्ट ने लंच के बाद सभी दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. फैसले के बाद अदालत परिसर और आसपास सुरक्षा व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रही.
करीब छह साल बाद आया फैसला
15 मार्च 2020 को हुई इस दोहरी हत्या के करीब छह साल बाद अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है. इस मामले में सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर अदालत में बहस हुई. आखिरकार कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर सभी 10 आरोपियों को दोषी माना और अब उन्हें उम्रकैद की सजा दी गई है. इस फैसले से मंजुल चौबे और सुधा चौबे के परिवार को लंबे समय से चल रही न्याय की लड़ाई में एक अहम नतीजा मिला है. वहीं, चर्चित मामले में पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कमलेश पाठक समेत सभी 10 दोषियों को मिली आजीवन कारावास की सजा ने एक बार फिर इस हत्याकांड को चर्चा में ला दिया है.
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