Auraiya News: SDM की मेज से जेब में गया लिफाफा! वायरल वीडियो से प्रशासन में हड़कंप, हर तरफ हो रही औरैया की चर्चा
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2887908
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

Auraiya News: SDM की मेज से जेब में गया लिफाफा! वायरल वीडियो से प्रशासन में हड़कंप, हर तरफ हो रही औरैया की चर्चा

Auraiya News: इन दिनों औरैया का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. जहां पर एसडीएम मंडी सचिव से लिफाफा लेते हुए नजर आ रहे हैं. 

Written By  Shailesh Yadav|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 19, 2025, 03:14 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Auraiya SDM
Auraiya SDM

Auraiya News/गौरव श्रीवास्तव: औरैया जनपद की सदर तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय का एक सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है. इसमें मंडी सचिव, एसडीएम सदर के कार्यालय में एसडीएम के सामने ही मेज पर एक लिफाफा रखते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद फुटेज में साफ दिख रहा है कि एसडीएम साहब लिफाफे को अपनी जेब में डालकर चले जाते हैं.

जैसे ही यह सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसकी चर्चा चारों ओर होने लगी. वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एसडीएम सदर राकेश कुमार अपनी सीट पर बैठे मोबाइल चला रहे हैं और उनके सामने मंडी सचिव एक लिफाफा लाकर मेज की रैक में रख देता है. सचिव के चले जाने के बाद, एसडीएम साहब खुद रैक खोलकर लिफाफा निकालते हैं और उसे अपनी जेब में रखते हुए नजर आते हैं.

यह वीडियो औरैया में तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी उच्च अधिकारी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. सभी अधिकारी सीसीटीवी फुटेज पर चुप्पी साधे हुए हैं. अब देखना यह होगा कि एसडीएम स्तर के अधिकारी के इस वायरल वीडियो पर क्या जांच होती है.

और पढे़ं: यूपी के एक और जिला को मिली नई रेलवे लाइन, 68 गांवों की जमीनें बनीं 'सोना, बड़े स्टेशनों से होगी सीधी कनेक्टिविटी
 

TAGS

Auraiya News

Trending news

kaushambi news
इंस्टाग्राम पर दिखाई जहर की शीशी... मेटा ने पुलिस को भेजा अलर्ट
jaunpur news
जौनपुर में 9 पुलिसकर्मी निलंबित, जन्माष्टमी पर अश्लील डांस मामले में गिरी गाज
Ayushman Golden Cards
आयुष्मान गोल्डन कार्ड अभियान, 5 लाख तक फ्री इलाज, जानिए किसे मिलेगा लाभ
Basti News
गले में आला, मुंह पर मास्क लगा बता रहा था सीनियर डॉक्टर, पोल खुली तो मरीज रह गए सन्न
prayagraj news
प्रयागराज में 15 दिनों से तेंदुए का ख़ौफ, दर्जनभर गांव के ग्रामीण डर से घरों में कैद
chirvatand village
यूपी का एक ऐसा गांव, जहां आज तक नहीं मिली कोई सुविधा, नाम भी नहीं जानते अफसर
udham singh nagar news
उधम सिंह नगर में ढोंगी बाबा गिरफ्तार, पहचान छिपा कर रहा था ठगी और युवतियों का शोषण
Azamgarh news
सावधान! नामी कंपनियों के रैपर बोतलों में भरा जा रहा है नकली माल, ऐसे हुआ खुलासा
Lucknow dhaba clash
लखनऊ के ढाबे में 'महाभारत', भगवा पहन चिकन खा रहा था युवक, फिर हुआ ये कांड...
Ghaziabad News
गाजियाबाद और बुलंदशहर में दो शातिर लुटेरों का हाफ एनकाउंटर, पैर में लगी गोली
;