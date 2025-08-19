Auraiya News: SDM की मेज से जेब में गया लिफाफा! वायरल वीडियो से प्रशासन में हड़कंप, हर तरफ हो रही औरैया की चर्चा

Auraiya News/गौरव श्रीवास्तव: औरैया जनपद की सदर तहसील स्थित एसडीएम कार्यालय का एक सीसीटीवी फुटेज जमकर वायरल हो रहा है. इसमें मंडी सचिव, एसडीएम सदर के कार्यालय में एसडीएम के सामने ही मेज पर एक लिफाफा रखते हुए नजर आ रहे हैं. इसके बाद फुटेज में साफ दिख रहा है कि एसडीएम साहब लिफाफे को अपनी जेब में डालकर चले जाते हैं.

जैसे ही यह सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसकी चर्चा चारों ओर होने लगी. वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एसडीएम सदर राकेश कुमार अपनी सीट पर बैठे मोबाइल चला रहे हैं और उनके सामने मंडी सचिव एक लिफाफा लाकर मेज की रैक में रख देता है. सचिव के चले जाने के बाद, एसडीएम साहब खुद रैक खोलकर लिफाफा निकालते हैं और उसे अपनी जेब में रखते हुए नजर आते हैं.

यह वीडियो औरैया में तेजी से वायरल हो रहा है और लोग तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं. हालांकि इस संबंध में अभी तक किसी उच्च अधिकारी का आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. सभी अधिकारी सीसीटीवी फुटेज पर चुप्पी साधे हुए हैं. अब देखना यह होगा कि एसडीएम स्तर के अधिकारी के इस वायरल वीडियो पर क्या जांच होती है.

और पढे़ं: यूपी के एक और जिला को मिली नई रेलवे लाइन, 68 गांवों की जमीनें बनीं 'सोना, बड़े स्टेशनों से होगी सीधी कनेक्टिविटी

