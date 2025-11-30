Advertisement
Auraiya News: भैया गोलगप्पे देना... खाते ही महिला का जबड़ा फिसला, फिर रह गया खुला का खुला मुंह

Auraiya News: औरैया जनपद में एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने लोगों को हैरान कर दिया. जहां पर 42 वर्षीय महिला एक चाट के ठेले पर गोलगप्पे खाने शुरू किए, लेकिन इसी दौरान उनका जबड़ा फिसल गया और उनका मुंह खुला का खुला रह गया.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Nov 30, 2025, 08:12 PM IST
Auraiya News/गौरव श्रीवास्तव: उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में एक अजीबोगरीब घटना घटी, जहां गोलगप्पा खाते समय एक महिला का जबड़ा खिसक गया और उसका मुंह खुला रह गया. महिला को तुरंत संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका प्राथमिक उपचार किया गया, लेकिन जबड़ा नहीं बंद हुआ. इसके बाद उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया.

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना औरैया जनपद के दिबियापुर के गांव गोरी किशनपुर की 42 वर्षीय महिला इकला देवी गोलगप्पा खाने के दौरान अचानक उसका जबड़ा खिसक गया और मुंह खुला का खुला रह गया. महिला का मुंह बंद न होने पर स्थानीय लोग उसे आनन-फानन में संयुक्त चिकित्सालय, औरैया ले गए.

यहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक उपचार किया, लेकिन जबड़ा सामान्य स्थिति में नहीं आया. मामले की गंभीरता को देखते हुए डॉक्टरों ने उसे उच्च स्तरीय चिकित्सा सुविधा वाले हायर सेंटर रेफर कर दिया. घटना के बाद यह मामला आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बन गया है.

