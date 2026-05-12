Hamirpur News: वाह! बेटी जन्मी तो ऐसा जोरदार जश्न, कारों का काफिला, ढोल-नगाड़ों संग घर आई लाडली

Hamirpur News/ संदीप कुमार: यूपी के हमीरपुर जिले में एक बार फिर बेटी के जन्म की खुशी पर बेटी के स्वागत में एक परिवार द्वारा बेटी का भव्य स्वागत देखने को मिला है. बेटी के जन्म के बाद अस्पताल से घर ले जाने के लिए परिवार के लोगों ने विशेष तैयारी की हुई थी, जिसके लिए परिवार के लोग फूल माला और गुब्बारों से सजी हुई कई कारों के काफिले और बैंड-बाजे डीजे ढोल-नगाड़े के साथ बेटी को अस्पताल से लेकर घर पहुंचे. जहां परिवार के लोगों ने बेटी का भव्य स्वागत किया.

बेटी के स्वागत की तैयारी

बेटी के जन्म पर उसका ग्रैंड वेलकम करने वाला यह परिवार मौदहा कस्बे के मराठीपुरा मोहल्ले का रहने वाला है. बेटी के पिता राम जी कस्बे में एक इलेक्ट्रॉनिक प्रतिष्ठान संचालित करते हैं. बेटी की मां नंदिनी एक ग्रहणी है. राम 2 भाइयों मे सबसे बड़े हैं उनके दूसरे भाई की अभी शादी नहीं हुई है. उनकी एक बहन भी है, लेकिन परिवार के बड़े बेटे को पहली संतान के रूप मे 2 मई को अस्पताल में बेटी हुई तो यह खबर सुन परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई और परिवार बेटी के स्वागत की तैयारी में जुट गया.

ढोल नगाड़ों संग बेटी का स्वागत

वहीं जब आज नवजात बच्ची वमिका और उसकी मां नंदिनी को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया तो परिवार बेटी के स्वागत के लिए बनाए गए. जश्न के प्लान के हिसाब से कई कारों के काफिला और डीजे ढोल नगाड़ों के साथ बेटी को लेकर घर पहुंचे, जहां सबसे पहले दादी ने बेटी को कुमकुम का तिलक लगाकर आरती उतारी और गृह प्रवेश करने से पहले बेटी के पदचिन्ह घर के मुख्य द्वार पर लगवाए.

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क्या बोला परिवार?

परिवार का भी मानना है कि आज की बेटियां बेटो से कम नहीं है, बल्कि कहीं उनसे आगे है. हर क्षेत्र में बेटियों ने अपना दमखम दिखा कर यह साबित किया है. बेटियों में परिवार के प्रति प्रेम और स्नेह की भावना भी अधिक होती हैं, इसलिए वह अपनी संतान के रूप में बेटी को पाकर खुश हैं. बेटी की दादी के मुताबिक, उनके घर मे माता लक्ष्मी आई है. उनका परिवार पहले से सम्पन्न था, जो बेटी के आने से और भी सम्पन्न हो गया है.

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