Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3103607
Zee UP-Uttarakhandकानपुर

कितनी संपत्ति का मालिक है Tobacco King? बेटे शिवम के पास लेम्बोर्गिनी जैसी दर्जनभर लग्जरी कारों का कलेक्शन

KK Mishra Net Worth: कानपुर के आर्यनगर के रहने वाले केके मिश्रा कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी हैं. उन्हें मुन्ना मिश्रा भी कहा जाता है. केके मिश्रा ​बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक हैं. 

Written By  Amitesh Pandey |Last Updated: Feb 09, 2026, 04:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Kanpur Tobacco Businessman KK Mishra Son Shivam
Kanpur Tobacco Businessman KK Mishra Son Shivam

Kanpur Tobacco Businessman KK Mishra Net Worth: कानपुर के नामी तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा ने अपनी लेम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को रौंद दिया. इस सड़क हादसे में आधा दर्जन लोग घायल हैं. कानपुर पुलिस ने केके मिश्रा के बेटे शिवम ​के नाम भी एफआईआर में जोड़ लिया है. हर कोई रईसजादे के बारे में जानना चाह रहे हैं. केके मिश्रा कानपुर के बड़े बिजनेसमैन हैं. आइए जानते हैं कितनी संपत्ति के मालिक हैं केके मिश्रा?. 

कौन हैं कानपुर के तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा? 
कानपुर के आर्यनगर के रहने वाले केके मिश्रा कानपुर के बड़े तंबाकू कारोबारी हैं. उन्हें मुन्ना मिश्रा भी कहा जाता है. केके मिश्रा ​बंशीधर तंबाकू कंपनी के मालिक हैं. उनकी यह कंपनी देशभर की बड़ी पान मसाला कंपनियों को तंबाकू उपलब्ध कराती है. फिलहाल केके मिश्रा ने अपना पूरा कारोबार दिल्ली शिफ्ट कर लिया है. कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में ऊषा मिश्रा, कृष्ण कुमार मिश्रा और शिवम मिश्रा के नाम शामिल हैं. पिछले 32 साल से केके मिश्रा तंबाकू का कारोबार कर रहे हैं. उनकी कंपनी की फैक्ट्री अहमदाबाद में है. 

केके मिश्रा की संपत्ति? 
साल 2024 में केके मिश्रा के ठिकानों पर आईटी की रेड भी पड़ी थी. इसमें केके मिश्रा के पास 200 करोड़ रुपये की संपत्ति का खुलासा हुआ था. आईटी की टीम ने 12 करोड़ की घड़ियां, 7 करोड़ के आभूषण, 60 करोड़ की गाड़ियां और 7 करोड़ कैश बरामद किया था. रेड के दौरान दिल्ली के वसंत विहार में बेटे शिवम मिश्रा के घर से करीब 16 करोड़ रुपये की एक रोल्स रॉयस फैंटम कार भी जब्त की थी. इसके अलावा पोर्श कायेने, लेम्बोर्गिनी
उरुस और मैकलारेन 720 एस जैसी लग्जरी कार होने की बात सामने आई थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

लेम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को रौंदा था
बता दें कि 8 फरवरी को कानपुर के ग्वालटोली थाना क्षेत्र में शिवम मिश्रा ने अपनी लेम्बोर्गिनी कार से 6 लोगों को टक्कर मार दी थी. जिस समय घटना हुई उस समय तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा का बेटा शिवम कार चला रहा था और उसका दोस्त बगल वाली सीट पर बैठा था. कार ने पहले एक बुलेट सवार को टक्कर मारी तो वह हवा में उछलकर 10 फीट दूर जा गिरा. इसके बाद लेम्बोर्गिनी बुलेट के ऊपर चढ़ गई. हादसे के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया था.  कानपुर पुलिस ने अब केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा का नाम भी एफआईआर में जोड़ लिया है. कानपुर पुलिस शिवम के घर पूछताछ करने पहुंची है. शिवम मिश्रा घर से फरार बताया जा रहा है. पुलिस घर वालों के बयान दर्ज कर रही है.

यह भी पढ़ें : कौन है कानपुर का कारोबारी केके मिश्रा, जिसके बेटे ने लेंबोर्गिनी से सड़क पर लगाई 'मौत की रेस' 6 को रौंदा

यह भी पढ़ें :  कानपुर लेंबोर्गिनी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, FIR में दर्ज हुआ फरार आरोपी शिवम मिश्रा का नाम

TAGS

kanpur lamborghini accident

Trending news

Azamgarh news
केमिकल का जहर घोलकर बेच रहे थे ‘MILK’! 200 लीटर नकली दूध के साथ बड़ा रैकेट बेनकाब
Kanpur Accident News
कानपुर का कारोबारी केके मिश्रा कौन, जिसके बेटे ने लेंबोर्गिनी से सड़क पर मचाई तबाही
Unnao News
कौन हैं उम्रकैद काट रहे कुलदीप सिंह सेंगर! 5 पॉइंट में जानें उन्नाव रेप केस
Varanasi News
दालमंडी बुलडोजर कार्रवाई के दौरान मची चीख पुकार, विरोध में शख्स ने किया आग के हवाले
kanpur latest news
कानपुर लेंबोर्गिनी हादसे में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, FIR में शिवम मिश्रा का नाम दर्ज
Unnao rape case
कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत पर सुनवाई से इनकार
Kanpur Accident News
करोड़ों की गाड़ियां और घड़ियां... जानें कानपुर में कोहराम मचाने वाला शिवम मिश्रा कौन
Lucknow news
केजीएमयू परिसर में मजार विवाद; मजार प्रबंधक ने नोटिस का जवाब चस्पा किया!
UP News
ललितपुर-नोएडा में 2000 एकड़ पर सजेगा ‘ग्लोबल फार्मा ड्रीम’
Sonbhadra News
शॉपिंग मॉल में प्रेमिका संग रंगे हाथ पकड़ा गया युवक, पत्नी की एंट्री से मचा बवाल!