चढ़ावे के विवाद में टूटी शादी, कानपुर देहात में बिना दुल्हन लौटी बारात

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आलोक त्रिपाठी/कानपुर देहात: डेरापुर थाना क्षेत्र के मोहर सिंह का पुरवा मजरा खिरवा गांव में चढ़ावे को लेकर हुआ विवाद एक शादी पर भारी पड़ गया. शनिवार रात शुरू हुआ विवाद रविवार दोपहर तक पंचायतों और समझौते के प्रयासों के बावजूद नहीं सुलझ सका. आखिरकार बारात बिना विवाह संपन्न हुए वापस लौट गई.
यह है पूरा मामला
जानकारी के अनुसार, मंगलपुर थाना क्षेत्र के बीसलपुर गांव निवासी अवधेश सिंह पुत्र कुबेदान सिंह की बारात 11 जुलाई को खिरवा गांव पहुंची थी. दोनों पक्षों की ओर से विवाह की अधिकांश रस्में पूरी कर ली गई थीं. परिजनों के मुताबिक, वधू के भाई धीरज नायक को 7 जुलाई को बदमाशों द्वारा गोली मार दिए जाने की घटना के कारण इस शादी में जयमाला का कार्यक्रम नहीं रखा गया था. इसके बावजूद अन्य वैवाहिक कार्यक्रम तय योजना के अनुसार चल रहे थे.
सामान को लेकर दोनों पक्षों के बीच शुरू हुई कहासुनी
इसी दौरान चढ़ावे में दिए गए सामान को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई. आरोप है कि सामान कम होने की बात पर विवाद इतना बढ़ गया कि वधू पक्ष ने विवाह करने से ही इनकार कर दिया. इसके बाद दोनों परिवारों के रिश्तेदार, ग्रामीण और क्षेत्र के संभ्रांत लोगों ने कई दौर की पंचायत कर समझौता कराने का प्रयास किया.
बिना दुल्हन के लिए लौटी बारात
रविवार दोपहर करीब तीन बजे तक लगातार बातचीत चलती रही, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी. अंततः बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा. घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना रहा. थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है. यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामला आपसी विवाद का है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.