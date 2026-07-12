चढ़ावे के विवाद में टूटी शादी, कानपुर देहात में बिना दुल्हन लौटी बारात

बिना दुल्हन के लिए लौटी बा​रात

रविवार दोपहर करीब तीन बजे तक लगातार बातचीत चलती रही, लेकिन कोई सहमति नहीं बन सकी. अंततः बारात को बिना दुल्हन के ही वापस लौटना पड़ा. घटना के बाद गांव और आसपास के क्षेत्र में यह मामला चर्चा का विषय बना रहा. थाना प्रभारी धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से पुलिस को कोई लिखित तहरीर नहीं दी गई है. यदि किसी पक्ष की ओर से शिकायत मिलती है तो मामले की जांच कर नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल मामला आपसी विवाद का है और पुलिस स्थिति पर नजर बनाए हुए है.