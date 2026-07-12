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चढ़ावे के विवाद में टूटी शादी, कानपुर देहात में बिना दुल्हन लौटी बारात

Kanpur dehat news: कानपुर देहात में शनिवार को बारात की अधिकांश रस्में पूरी हो गई थीं. इस बीच चढ़ावे में सामान को लेकर विवाद हो गया. ​विवाद इतना बढ़ा कि बिना दुल्हन के बारात लौटनी पड़ी

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 12, 2026, 08:42 PM IST|Updated: Jul 12, 2026, 08:42 PM IST
चढ़ावे के विवाद में टूटी शादी, कानपुर देहात में बिना दुल्हन लौटी बारात
Image Credit: सांकेतिक तस्वीर AI की है.

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