तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगे... चार बच्चों के पिता को इंस्टाग्राम पर 4 बच्चों की मां से हुआ प्यार, फिर प्रेमिका पहुंची घर तो खुला खौफनाक सच!

Barabanki News/नितिन श्रीवास्तव: सोशल मीडिया पर बनी दोस्ती ने कानपुर और बाराबंकी की दो जिंदगियों में तूफान ला दिया. इंस्टाग्राम पर शुरू हुई बातों का सिलसिला दो साल तक चला, मुलाकातों और प्यार में बदला और फिर शादी का सपना भी दिखाया गया. लेकिन हकीकत ने जब नकाब हटाया तो सबकुछ बिखर गया.

महिला को पता चला कि जिससे वह रिश्ते निभा रही थी, वह शादीशुदा है और चार बच्चों का पिता भी. खास बात यह है कि खुद महिला भी शादीशुदा रही है और उसके चार बच्चे हैं. बताया जा रहा है कि पति से तलाक के बाद वह कानपुर में अपने दो बच्चों के साथ रह रही थी, तभी उसकी मुलाकात बाराबंकी के चार बच्चों के पिता से इंस्टाग्राम पर हो गई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कानपुर की रहने वाली संध्या की मुलाकात बाराबंकी जिले के बदोसराय कोतवाली क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर निवासी कुलदीप कुमार से इंस्टाग्राम पर हुई थी. कुलदीप ने खुद को अविवाहित बताकर महिला से नजदीकियां बढ़ाईं. दोनों की मुलाकातें बाराबंकी में होती रहीं और महिला का आरोप है कि इस दौरान कुलदीप ने शादी का झांसा देकर दो बार उसका अबॉर्शन भी कराया. वहीं पीड़िता ने बताया कि मैं उनसे पहले की बता चुकी थी कि मैं चार बच्चों की मां हूं. दो मेरे पति के पास रहते हैं और दो मेरे पास, तब उन्होंने कहा कि कोई बता नहीं, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं करुंगा.

लेकिन सच तब सामने आया जब कुलदीप ने महिला को एक दूसरी लड़की से बात करने को कहा. उस लड़की ने चौंकाने वाला खुलासा किया कि कुलदीप पिछले दो साल से उसके भी संपर्क में है. इतना ही नहीं, वह शादीशुदा है और चार बच्चों का पिता भी है. महिला को जब यह धोखा पता चला तो वह सीधा कानपुर से कुलदीप के गांव मोहिउद्दीनपुर जा पहुंची. महिला को देखते ही युवक घर छोड़कर भाग गया.

पुलिस का बयान

पीड़िता ने पुलिस को शिकायती पत्र देकर धोखाधड़ी और छल का आरोप लगाया है. वहीं, बदोसराय कोतवाली प्रभारी अजीत कुमार विद्यार्थी ने बताया कि युवक की पत्नी राधा ने अपने पति के तीन दिन से लापता होने की शिकायत दर्ज कराई थी. कानपुर की महिला और युवक के परिजनों के बीच फिलहाल आपसी समझौता हो गया है.