Kanpur News: कानपुर में 'काल' बनें आवारा कुत्ते! BBA छात्रा को घेरकर बुरी तरह नोच डाला, चेहरे पर लगे 17 टांके

Kanpur News: कानपुर के श्‍याम नगर इलाके में कॉलेज से लौट रही BBA की छात्रा स्ट्रीट डॉग ने हमला कर दिया. जिससे छात्रा 21 साल की वैष्‍णवी साहू गंभीर रूप से घायल हो गई. स्ट्रीट डॉग के काटने से छात्रा का गाल दो हिस्सों में बंट गया. इतना ही नहीं उसने नाक को भी काट कर लहूलुहान कर दिया.

आवारा कुत्ते ने किया हमला

स्ट्रीट डॉग्स ने बीबीए छात्रा पर को सड़क पर गिरा दिया और उसके गाल का मांस नोच लिया. छात्रा का शोर सुनकर मौके पर आसपास के लोग लाठी-डंडे लेकर पहुंच गए. लोगों ने डंडों से मारकर कुत्तों को हटाया. इसके बाद छात्रा को अस्पताल में भर्ती कराया गया. उसके गाल और नाक पर 17 टांके लगे हैं. यह घटना श्याम नगर क्षेत्र का है.

छात्रा गंभीर रूप से घायल

घायल छात्रा का अस्‍पताल में इलाज जारी है. इस हमले से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. बताया जा रहा है कि वह बीबीए फाइनल ईयर की छात्रा है. वह जब कॉलेज से वापस लौट रही थी, तब मोहल्ले के मधुवन पार्क के पास बंदर और आवारा कुत्ते लड़ रहे थे. तभी तीन कुत्तों ने अचानक छात्रा पर हमला कर दिया. इस हमले में छात्रा के चेहरे और शरीर को बुरी तरह नोच डाला.

