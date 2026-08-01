छोटा पैग क्यों बनाया... शराब पार्टी के दौरान खूनी संघर्ष; भांजे ने तवे से मामा की गर्दन और मुंह पर किये कई वार

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Kanpur News: कानपुर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात शराब पार्टी के दौरान मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया. पोखरपुर इलाके में मामा और भांजे के बीच शराब का छोटा पैग देने को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि भांजे ने कथित तौर पर तवे से हमला कर अपने मामा को गंभीर रूप से घायल कर दिया. वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया, जबकि घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
तवे से सिर, गर्दन और चेहरे पर किए कई वार
जानकारी के अनुसार, मोहम्मद फिरोज अपने भांजे और दो अन्य साथियों के साथ काम खत्म होने के बाद शराब पी रहे थे. इसी दौरान पैग के आकार को लेकर दोनों के बीच बहस शुरू हो गई. कुछ ही देर में विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अन्य साथी वहां से चले गए. आरोप है कि गुस्से में आए भांजे ने पास में रखा तवा उठाया और फिरोज के सिर, गर्दन और चेहरे पर लगातार कई वार कर दिए. हमले में फिरोज गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़े और खून से लथपथ हो गए.
बीच-बचाव करने पहुंचे किशोर को भी नहीं बख्शा
घटना के दौरान आसपास मौजूद 12 वर्षीय एक किशोर दोनों के बीच झगड़ा शांत कराने पहुंचा. आरोप है कि आरोपी ने उसे भी पकड़कर दीवार से सिर टकरा दिया, जिससे वह भी घायल हो गया. स्थानीय लोगों का कहना है कि चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था.
घायलों को अस्पताल पहुंचाया, पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही जाजमऊ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए कांशीराम अस्पताल भेजा, जहां उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया. चिकित्सकों की निगरानी में घायल का इलाज जारी है.
आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस
जाजमऊ थाना प्रभारी संजय पांडेय ने बताया कि पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और उसकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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