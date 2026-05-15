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यूपी के इन चार लिंक एक्सप्रेसवे को लेकर GOOD NEWS, किसानों को मिलेगा मोटा मुआवजा; जानें कब तक पूरा हो जाएगा काम?

Farrukhabad Link Expressway: यूपी में चार लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की रफ्तार धीमी हो गई थी, जिसमें आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे का नाम शामिल है. ऐसे में जानिए मैनपुरी में फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के भूमि अधिग्रहण को लेकर क्या अपडेट है?

Written By  Pooja Singh|Last Updated: May 15, 2026, 03:19 PM IST
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UP Link Expressway
UP Link Expressway

Farrukhabad Link Expressway: उत्तर प्रदेश में चार लिंक एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं. जिसके लिए भूमि अधिग्रहण होना है, जिसकी रफ्तार पर धीमी होने से काम में बाधा आ रही है. जहां आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए मुश्किल से एक प्रतिशत (0.95 प्रतिशत) भूमि अधिग्रहित हुई है, वहीं झांसी लिंक एक्सप्रेसवे की प्रगति शून्य है.

जल्द निर्माण कार्य होगा शुरू?
वहीं जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए करीब 25 फीसदी भूमि अधिग्रहण हुआ है. जल्द ही चारों लिंक एक्सप्रेसवे का काम शुरू हो जाएगा. इसके लिए स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन ने भूमि अधिग्रहण कार्यवाही की नियमित मॉनिटरिंग करनी शुरू कर दी है. दो मई को हाई लेवल मीटिंग हुई थी. सीएम योगी ने इन चारों एक्सप्रेसवे परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण का काम मई में ही पूरा करने के निर्देश दिए थे. 

उन्होंने कहा था कि अधिग्रहण के लिए सीधे किसानों से बात की जाए. रिपोर्ट के मुताबिक, इन चारों लिंक एक्सप्रेसवे के लिए कुल अधिग्रहित/क्रय की जाने वाली 3678 हेक्टेयर भूमि में से सिर्फ 491 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित हुई थी.

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कैसे होंगे ये लिंक एक्सप्रेसवे?
जेवर लिंक एक्सप्रेसवे बुलंदशहर के बन्नीपुर के पास गंगा एक्सप्रेसवे से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनेगा, इसकी लंबाई करीब 80 किमी होगी. 92 किमी लंबा फरुर्खाबाद लिंक एक्सप्रेसवे इटावा (कुदरैल) में आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा. आगरा-लखनऊ एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जोड़ने वाले आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे की लंबाई लगभग 70 किमी होगी.

कहां-कितनी भूमि अधिग्रहित हुई?
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से उरई (जालौन) के पास शुरू होकर झांसी की गरौठा, टहरौली, मोंठ और सदर तहसीलों से होकर गुजरेगा, जिसकी लंबाई करीब 115 किमी होगी. जेवर लिंक एक्सप्रेसवे की बात करें तो इसके लिए 837 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित होनी है, जिसमें से 205 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित हुई है. आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 542 हेक्टेयर भूमि के मुकाबले अब तक लगभग पांच हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण हुआ है. 

भूमि अधिग्रहण पूरी करने के निर्देश
झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1183 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा, लेकिन अब तक अधिग्रहण की प्रगति शून्य है. फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1116 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होने वाला है, जिसमें 281 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण हुआ है. स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चारों लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं का काम बहुत जल्द शुरू कराने का लक्ष्य रखा गया है. भूमि अधिग्रहण का बजट जारी करने के साथ ही संबंधित जिलाधिकारियों को तेजी से भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं.

किसानों को मिली बड़ी राहत
अब अगर बात करें फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे की तो मैनपुरी में इसके लिए भूमि अधिग्रहण में किसानों को बड़ी राहत मिली है. जिलाधिकारी ने सर्किल रेट बढ़ाकर मुआवजा राशि 40 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर करने को मंजूरी दी है, जिससे करीब 250 किसानों को फायदा होगा. यूपीडा द्वारा 91 किलोमीटर लंबे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रक्रिया तेज हो गई है. जिले में लगभग 30 किलोमीटर क्षेत्र में एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण हो रहा है.

40 लाख रुपये मुआवजे की मांग
किशनी तहसील के 15 और भोगांव तहसील के 12 गांवों की जमीन इस परियोजना में शामिल है. भोगांव क्षेत्र के मुड़ई, अलीपुर, कमलपुर, दर्जनपुर, पटना टिलुआ के अलावा किशनी के शिवसिंहपुर और बहरामऊ सहित कई गांवों के किसान लंबे समय से प्रति हेक्टेयर 40 लाख रुपये मुआवजे की मांग कर रहे थे. मुड़ई गांव में किसानों ने शुरू-शुरू में जमीन देने से इंकार कर दिया था, जिसके बाद डीएम ने गांव पहुंचकर उनसे संवाद किया और उन्हें उचित समाधान का आश्वासन दिया था.

अब सर्किल रेट बढ़ाए जाने के बाद किसानों में खुश हैं. प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से भूमि रजिस्ट्री की प्रक्रिया में तेजी आएगी. जिला प्रशासन 30 मई तक सभी 27 गांवों में चिन्हित भूमि की खरीद प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य रखकर काम कर रहा है. 

डिस्क्लेमर: लेख में दी गई ये जानकारी सामान्य स्रोतों से इकट्ठा की गई है. इसकी प्रामाणिकता की जिम्मेदारी हमारी नहीं है.एआई के काल्पनिक चित्रण का जी यूपीयूके हूबहू समान होने का दावा या पुष्टि नहीं करता.

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