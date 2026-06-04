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अब कौन समझाएगा संविधान की बारीकियां? संविधान के सबसे बड़े विद्वान डॉ. सुभाष कश्यप नहीं रहे

Subhash Kashyap Death: भारतीय संविधान और संसदीय परंपराओं के प्रख्यात विशेषज्ञ Subhash C. Kashyap का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया. जानिए उनके जीवन, योगदान, पुस्तकों और सम्मान के बारे में...

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Jun 04, 2026, 10:23 PM IST
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Subhash Kashyap Death:
Subhash Kashyap Death:

Subhash Kashyap Death: भारतीय लोकतंत्र, संसद और संविधान की दुनिया से एक ऐसी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई, जिसे दशकों तक देश ने संविधान का सबसे भरोसेमंद व्याख्याकार माना. प्रख्यात संविधान विशेषज्ञ, लोकसभा के पूर्व महासचिव और पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. सुभाष सी. कश्यप का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया. कार्डियो-पल्मोनरी अरेस्ट के कारण उन्होंने अंतिम सांस ली.

'चलता-फिरता विश्वकोश'
डॉ. कश्यप का जाना केवल एक व्यक्ति का निधन नहीं, बल्कि भारतीय संवैधानिक ज्ञान की एक पूरी परंपरा का अवसान माना जा रहा है. जब भी संविधान, संसद की कार्यवाही, लोकतांत्रिक संस्थाओं या राजनीतिक सुधारों पर कोई जटिल सवाल खड़ा होता था, तो देश की निगाहें डॉ. कश्यप की ओर उठती थीं. इसलिए उन्हें संविधान का 'चलता-फिरता विश्वकोश'  भी कहा जाता था.

कब हुआ था इनका जन्म?
उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के चांदपुर में 10 मई 1929 को जन्मे डॉ. कश्यप ने किशोरावस्था में ही आजादी के आंदोलन में हिस्सा लिया था. प्रख्यात संविधानविद और लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉ. सुभाष कश्यप का प्रयागराज (इलाहाबाद) से ऐतिहासिक संबंध रहा है. इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रसंघ अध्यक्ष रहे डॉ. कश्यप ने यहीं के 'सर गंगानाथ झा हॉस्टल' से अपनी प्रतिभा को निखारा. उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पत्रकार, प्रोफेसर और इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता के रूप में भी कार्य किया था. इसके बाद 1953 में लोकसभा सचिवालय से जुड़े. वर्ष 1983 से 1990 तक वे लोकसभा के महासचिव रहे और संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

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संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी गहरी समझ के कारण उन्हें कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गईं. वे संविधान समीक्षा आयोग के सदस्य रहे, पंचायती राज संस्थाओं के मानद संवैधानिक सलाहकार बने और हाल के वर्षों में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर विचार करने के लिए गठित उच्चस्तरीय समिति में भी प्रमुख सदस्य के रूप में शामिल रहे.

100 से अधिक पुस्तकें
डॉ. सुभाष कश्यप केवल विद्वान ही नहीं, बल्कि एक विपुल लेखक भी थे. उन्होंने 100 से अधिक पुस्तकें और 500 से ज्यादा शोध लेख लिखे. उनकी किताबें 'आवर कॉन्स्टिट्यूशन', 'आवर पॉलिटिकल सिस्टम', 'वी द पीपल एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन' और 'भारत का संवैधानिक कानून' आज भी संविधान को समझने वालों के लिए मार्गदर्शक मानी जाती हैं. उनकी पुस्तकों की लाखों प्रतियां बिक चुकी हैं और वे आज भी छात्रों, शोधार्थियों तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के बीच बेहद लोकप्रिय हैं.

संविधान और संसदीय परंपराओं को मजबूत बनाने में उनके असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण सहित अनेक राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सम्मानों से नवाजा गया. लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान यही रही कि उन्होंने संविधान को सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रखा, बल्कि आम नागरिक तक उसकी समझ पहुंचाने का काम किया.

डॉ. सुभाष कश्यप के निधन के साथ भारतीय लोकतंत्र ने अपना एक ऐसा प्रहरी खो दिया है, जिसकी विद्वता, निष्पक्षता और संवैधानिक दृष्टि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनी रहेगी. आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, अब संविधान की उन जटिल व्याख्याओं को उतनी सरलता और विश्वसनीयता से कौन समझाएगा, जितनी सहजता से डॉ. सुभाष कश्यप समझाया करते थे. 

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