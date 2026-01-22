100 की रफ्तार, कार की खिड़की पर बैठी बर्थडे गर्ल… कानपुर-अलीगढ़ हाईवे बना स्टंट जोन

Kanpur News/प्रवीन पांडेय: कानपुर अलीगढ़ हाईवे पर बर्थडे गर्ल और उसके साथियों ने जमकर हुड़दंग मचाया. लड़की ने कार के बोनट पर 10 केक काटे. फिर हाईवे पर जमकर आतिशबाजी की. इसके बाद कार की खिड़की पर बैठी और हाईवे पर 100 की रफ्तार में गाड़ी दौड़ाई. उसके पीछे 2 कार दौड़ती रहीं.

कब की है ये घटना?

घटना मंगलवार रात 12 बजे की है. वीडियो गुरुवार को सामने आया है. जिसमें दो लड़कियां 6 लड़कों के साथ हाईवे पर बर्थडे मनाती नजर आ रहीं हैं. बर्थडे गर्ल का नाम मायरा ठाकुर है. जो बर्रा थाना क्षेत्र की रहने वाली है. गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया. ये वीडियो कानपुर अलीगढ़ हाईवे का है. ये वीडियो साक्षी मिश्रा नाम के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया है. वीडियो में मायरा ठाकुर नाम की एक लड़की बर्थडे बेल्ट पहने हुए नजर आ रही है. उसके साथ उसकी एक फीमेल फ्रेंड भी है.

उसकी फीमेल फ्रेंड वीडियो में यह कहती नजर आ रही है कि आपको पता है आज मेरी बहन का बर्थडे है. रात के 12 बज चुके हैं और हम जा रहे हैं. अभी देखिए हम क्या करते हैं? युवती के बर्थडे में शामिल तीन कार सवार 6 से अधिक युवक हाईवे पर कारों को खड़ी करते हैं. इसमें से एक कार के बोनट पर करीब 10 केक रखे हैं. जिसे बर्थडे गर्ल काटती है. वहीं हाईवे की रेलिंग पर आतिशबाजी रखी हुई होती है.

केक कटने के बाद हाईवे पर जबरदस्त आतिशबाजी की जाती है. इसके बाद सभी तीनों कारों में सवार हो जाते हैं. सबसे आगे चल रही कार में ड्राइवर साइड वाली खिड़की पर एक लड़की बैठी दिख रही है. जबकि कार के लेफ्ट साइड वाली खिड़की में एक युवक बैठा हुआ है, जो उसका वीडियो शूट कर रहा है. हाईवे पर पीछे तेज स्पीड में दोनों कारें दौड़ रही हैं. कार सवार पीछे से वीडियो बना रहे हैं.

