/कानपुर देहात में भाजपा का ऐतिहासिक बूथ सम्मेलन, सभी 1656 बूथों पर एक साथ जुटे अध्यक्ष, मंत्रियों ने दी घर-घर जाकर योजनाएं पहुंचाने की सीख

राज्य चुनें
कानपुर देहात न्यूज/आलोक त्रिपाठी: भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर देहात जिले में संगठन को जमीन स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए एक अनूठी पहल की है. जिले के सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1656 बूथों पर एक साथ भव्य बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पार्टी के सबसे छोटे और महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं यानी बूथ अध्यक्षों में नया जोश भरना था.
सुव्यवस्थित आयोजन और खास तैयारियां
इस सम्मेलन को बेहद अनुशासित और व्यवस्थित रूप दिया गया था. हर बूथ अध्यक्ष के लिए अलग से कुर्सी की व्यवस्था की गई थी. खास बात यह थी कि प्रत्येक कुर्सी पर संबंधित बूथ की संख्या साफ-साफ लिखी हुई थी, ताकि सभी बूथ अध्यक्ष बिना किसी परेशानी के अपनी तय सीट पर ही बैठ सकें. इस अनूठी व्यवस्था ने कार्यक्रम को और भी शानदार बना दिया.
बूथ अध्यक्ष पार्टी की असली ताकत
सदर विधायक एवं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत उसके बूथ अध्यक्ष ही हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहां एक सामान्य बूथ अध्यक्ष मेहनत के बल पर आगे बढ़कर जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद पर पहुंच सकता है. उन्होंने सभी से अपील की कि कोई भी खुद को कमजोर न समझे और घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करे.
राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद बूथ अध्यक्ष का पद सबसे अहम
भाजपा जिलाध्यक्ष रेणुका सचान ने कहा कि संगठन के भीतर राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद यदि किसी पद का सबसे अधिक महत्व है, तो वह बूथ अध्यक्ष का ही है. वहीं, प्रदेश मंत्री किरण निषाद ने भी सभी बूथ अध्यक्षों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगामी चुनावों के लिए पूरी ताकत और सक्रियता से जुटने का निर्देश दिया.
आगामी चुनावों के लिए बड़ा संदेश
कानपुर देहात के सभी 1656 बूथों पर एक ही समय पर हुए इस सम्मेलन के जरिए भाजपा ने यह साफ संदेश दे दिया है कि आगामी चुनावों में जीत हासिल करने के लिए 'बूथ की मजबूती' ही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी. इस आयोजन से कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला.