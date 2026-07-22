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कानपुर देहात में भाजपा का ऐतिहासिक बूथ सम्मेलन, सभी 1656 बूथों पर एक साथ जुटे अध्यक्ष, मंत्रियों ने दी घर-घर जाकर योजनाएं पहुंचाने की सीख

Kanpur Dehat News: भारतीय जनता पार्टी ने कानपुर देहात जिले में संगठन को जमीन स्तर पर और अधिक मजबूत करने के लिए एक अनूठी पहल की है. जिले के सभी चारों विधानसभा क्षेत्रों के कुल 1656 बूथों पर एक साथ भव्य बूथ अध्यक्ष सम्मेलन का आयोजन किया गया.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jul 22, 2026, 04:17 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 04:17 PM IST
कानपुर देहात में भाजपा का ऐतिहासिक बूथ सम्मेलन, सभी 1656 बूथों पर एक साथ जुटे अध्यक्ष, मंत्रियों ने दी घर-घर जाकर योजनाएं पहुंचाने की सीख

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