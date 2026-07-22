/कानपुर देहात में भाजपा का ऐतिहासिक बूथ सम्मेलन, सभी 1656 बूथों पर एक साथ जुटे अध्यक्ष, मंत्रियों ने दी घर-घर जाकर योजनाएं पहुंचाने की सीख

बूथ अध्यक्ष पार्टी की असली ताकत

सदर विधायक एवं राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की असली ताकत उसके बूथ अध्यक्ष ही हैं. उन्होंने कार्यकर्ताओं को याद दिलाया कि भाजपा ही एकमात्र ऐसी पार्टी है, जहां एक सामान्य बूथ अध्यक्ष मेहनत के बल पर आगे बढ़कर जिलाध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के पद पर पहुंच सकता है. उन्होंने सभी से अपील की कि कोई भी खुद को कमजोर न समझे और घर-घर जाकर सरकार की योजनाओं का प्रचार करे.